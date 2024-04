Gia Lai: Chấm sơ khảo cuộc thi tài năng dẫn chương trình “Én học đường”

Tin liên quan Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức cuộc thi tài năng dẫn chương trình “Én học đường”

Cuộc thi được tổ chức dành cho học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh.

Ban tổ chức đã nhận được 50 video clip của 50 thí sinh đến từ các trường cao đẳng, THPT trên địa bàn tỉnh. Nội dung của clip giới thiệu về bản thân và các vấn đề về: lịch sử, văn hóa, du lịch, sản phẩm nông nghiệp đặc sắc của địa phương. Tại vòng sơ khảo, Ban giám khảo đã chấm điểm các video clip về các tiêu chí: nội dung, chất giọng, thần thái, hình thể, video clip.

Kết quả, Ban tổ chức đã chọn 17 thí sinh có video clip tốt nhất vào vòng bình chọn trên fanpage: Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai, gồm: Giang Kim Ái Vy (Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh); Phùng Hồ An Nguyên, Võ Xuân Yến, Nguyễn Thảo Ngân (Trường THPT chuyên Hùng Vương); Nguyễn Mai Linh, Trần Thị Trâm Anh (Trường THPT Chi Lăng); Nguyễn Ngọc Yến Nhi (Trường THPT Quang Trung); Trương Thị Bảo An (Trường THPT Lê Quý Đôn); Nông Thị Vân (Trường THPT Nguyễn Huệ); Đào Thị Bích Ngân (Trường THCS-THPT Y Đôn); Rơ Lan Hiếu (Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Đức Cơ); Vũ Minh Hiếu (Trường THPT Phạm Văn Đồng); Bùi Thị Thu Thảo (Trường THPT A Sanh); Nguyễn Diễm Quỳnh (Trường THPT Trần Quốc Tuấn); Đinh Gia Tuệ (Trường THPT Chu Văn An); Lưu Ngọc Danh (Trường THPT Hà Huy Tập); Lê Văn Thành (Trường THPT Lương Thế Vinh).

Được biết, sau vòng bình chọn trên trang fanpage, Ban tổ chức sẽ chọn các thí sinh xuất sắc vào vòng chung khảo dự kiến tổ chức ngày 12-5 tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.

Cuộc thi giúp các học sinh, sinh viên hình thành và phát triển các kỹ năng mềm, tự tin và sáng tạo hơn. Qua cuộc thi phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh, sinh viên có năng khiếu dẫn chương trình và khuyến khích tham gia các chương trình, hoạt động phong trào của Đoàn-Hội-Đội các cấp.