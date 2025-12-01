Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giá heo hơi lập đỉnh mới trong ngày đầu tháng 12

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo congthuong.vn; thoibaotaichinh.vn)

(GLO)- Tiếp tục duy trì đà tăng, ngày 1-12, giá heo hơi đã lập đỉnh mới với mức 56.000 đồng/kg tại miền Bắc. Trong khi đó, mức giá thấp nhất là 53.000 đồng/kg, được ghi nhận ở miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam.

Cụ thể, giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay tăng thêm 1.000-2.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, heo hơi tại Bắc Ninh, Ninh Bình và Hà Nội đạt 56.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Giá heo hơi lập đỉnh mới trong ngày đầu tháng 12 với mức 56.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Giá heo tại miền Trung-Tây Nguyên tiếp tục được điều chỉnh tại hầu hết tỉnh, thành phố trong sáng nay với mức tăng 1.000 đồng/kg; giao dịch ở mức 51.000-55.000 đồng/kg. Trong đó, Thanh Hóa và Nghệ An là 2 tỉnh có giá heo hơi cao nhất khu vực đạt 55.000 đồng/kg; riêng tỉnh Gia Lai đạt 53.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, thị trường heo hơi ngày đầu tháng 12 cũng ghi nhận tăng nhẹ 1.000 đồng/kg tại một số địa phương. Hiện các thương lái tại khu vực miền này đang thu mua heo hơi với giá 53.000-55.000 đồng/kg. Mức cao nhất được ghi nhận tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh.

Theo giới thương lái, nguồn cung heo hơi tại miền Nam không còn dư thừa như các tháng trước. Một số trang trại lớn cũng hạn chế bán ra để chờ giá tốt hơn trong giai đoạn cuối năm, khiến thị trường tiếp tục neo giá cao.

Được biết, so với cuối tuần trước, giá heo hơi tại một số địa phương như Đà Nẵng, Quảng Ngãi tăng tới 6.000 đồng/kg, mức tăng mạnh nhất cả nước. Nhiều địa phương cũng tăng từ 2.000-4.000 đồng/kg, cho thấy sự sôi động của thị trường sau bão lũ và dịp cuối năm.

