FIFA công bố tổ trọng tài điều khiển trận Việt Nam gặp Bồ Đào Nha

Chiều 21-7, tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng đã diễn ra trận cầu tâm điểm của lượt đi vòng loại bảng C Giải U15 Quốc gia 2023 giữa U15 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và U15 SHB Đà Nẵng.

(GLO)- Trong 2 ngày (20 và 21-7), Trung tâm văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi hội Vovinam thị xã An Khê tổ chức Giải Vovinam thị xã An Khê (mở rộng) năm 2023.