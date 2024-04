Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) vừa bắt tạm giam Vũ Văn Thuận (SN 1991) để điều tra về hành vi dựng chuyện bị bắt cóc để tống tiền mẹ và chị gái

Ngày 5-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp bắt tạm giam đối với Vũ Văn Thuận (SN 1991, trú tại khu Thống Nhất 1, phường Tân An, thị xã Quảng Yên) để điều tra làm rõ tội Cưỡng đoạt tài sản quy định tại khoản 2, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Điều đáng nói, trong vụ án này, đối tượng lại thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản với chính những người thân của mình.

Theo tài liệu điều tra, từ ngày 27-3 đến ngày 31-3, Vũ Văn Thuận đã sử dụng tài khoản Zalo "Thuan Hap" của mình, giả dạng là người khác gửi tin nhắn cho chị gái mình thể hiện việc bản thân đang bị người khác bắt giữ và yêu cầu gia đình phải chuyển số tiền 150 triệu đồng, nếu không thì tính mạng Thuận sẽ gặp nguy hiểm.

Thấy việc nhắn tin với chị gái không có kết quả, Thuận tiếp tục sử dụng số điện thoại của mình gọi cho bà Đ.T.C. (mẹ đẻ Thuận) với nội dung yêu cầu gia đình chuyển tiền.

Để tăng thêm tính nghiêm trọng, Thuận đã gửi hình ảnh, clip ghi âm Thuận bị hành hạ, đánh đập qua Zalo của chị gái sau đó tiếp tục nhắn tin cho chị gái đe dọa, yêu cầu chuyển tiền.

Đến lúc này, mẹ để và chị gái Thuận hoang mang, lo sợ tột cùng vì những lời đe dọa ngày càng quyết liệt, thậm chí đối tượng còn đe dọa sẽ tước đoạt tính mạng của Thuận.

Xác định vụ việc có dấu hiệu giữ người trái pháp luật nhằm chiếm đoạt tài sản với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an thị xã Quảng Yên đã triển khai lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành xác minh, bắt giữ đối tượng gây án.

Đến 19 giờ 30 phút, ngày 31-3 vừa qua, lực lượng công an xác định vị trí của Thuận ở cửa hàng sửa chữa xe máy Hương Thảo, kiot ngõ 157, đường Láng Hạ, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Ngay lập tức các mũi trinh sát đã đột kích, khống chế đối tượng và đảm bảo an toàn cho Thuận. Tuy nhiên, thời điểm đó, Thuận ở một mình, không có các dấu hiệu bị bắt giữ, khống chế.

Ngay sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã đấu tranh và buộc Thuận phải khai nhận đã dàn dựng việc bản thân bị bắt cóc nhằm chiếm đoạt tiền của mẹ và chị gái.

Theo khai nhận của Thuận, do nợ nần, thường xuyên bị các chủ nợ hối thúc, trong lúc túng quẫn, Thuận nghĩ ra cách nhắn tin cho mẹ và chị gái để có tiền trả nợ.