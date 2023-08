Đức Cơ mưa lớn gây thiệt hại khoảng 835 triệu đồng

(GLO)- Ngày 29-7, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Nhóm thiện nguyện Hoa Hướng Dương cùng UBND xã Ia Bòong và Ia Me tổ chức Chương trình “Hạt gạo tình thương-Tiếp sức đến trường cho học sinh khó khăn” trên địa bàn huyện.

(GLO)- Sau 2 ngày học tập nghiêm túc, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí “Kỹ năng làm SEO cho Báo Điện tử và thực hiện tác phẩm truyền hình bằng điện thoại di dộng” do Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức đã bế giảng chiều 30-7.

(GLO)- Ngày 28-7, Phòng Kinh doanh ABIC Chi nhánh Đak Lak phối hợp với Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai tổ chức trao thưởng chương trình khuyến mại “Giao dịch an toàn-Bảo an tài khoản” và chi trả quyền lợi bảo hiểm bảo an tài khoản cho 2 khách hàng có tài khoản giao dịch tại Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai.