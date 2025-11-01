Dự báo khu vực Đông Gia Lai xuất hiện 2-3 đợt mưa lớn diện rộng trong tháng 11

(GLO)- Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, trong tháng 11, khu vực tỉnh Gia Lai có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp của 1 cơn bão/áp thấp nhiệt đới; khu vực phía Đông tỉnh có khả năng xuất hiện 2-3 đợt mưa lớn diện rộng.

Theo dự báo, trong tháng 11, nhiệt độ trung bình phổ biến xấp xỉ và cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ từ 0,5 đến 1 độ C.

Tổng lượng mưa tháng 11 khu vực phía Tây tỉnh phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ; khu vực phía Đông tỉnh phổ biến xấp xỉ và cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 20-40%.

Tháng 11 có khả năng xuất hiện 2-3 đợt mưa lớn diện rộng tập trung chủ yếu ở khu vực phía Đông tỉnh. Ảnh: P.V

Trong tháng 11-2025, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2 -3 cơn bão/áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam từ 1-2 cơn (TBNN: Trên Biển Đông là 1,5 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,9 cơn), khu vực tỉnh Gia Lai có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp của 1 cơn bão/ATNĐ.

Trong thời kỳ dự báo, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất và cường độ. Trong tháng có khả năng xuất hiện 2-3 đợt mưa lớn diện rộng tập trung chủ yếu ở khu vực phía Đông tỉnh. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét vẫn có khả năng xuất hiện.

Bão, ATNĐ và không khí lạnh gây ra gió mạnh, sóng lớn trên biển và ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền. Đặc biệt, đề phòng mưa lớn có thể gây ra lũ lụt, ngập úng ở các vùng trũng và sạt lở đất ở vùng núi. Các hiện tượng mưa lớn và giông, lốc, sét có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất... Do đó, các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp, đặc biệt là phương án vận hành hồ chứa, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, cùng với đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.