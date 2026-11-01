Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Đoàn Lê Anh Đức vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo TPO, TNO, Dân trí)

(GLO)- Với màn thể hiện bản lĩnh và khả năng bứt phá trong trận chung kết năm, Đoàn Lê Anh Đức - học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Sáng 1-11, trận chung kết năm thứ 26 chương trình Đường lên đỉnh Olympia diễn ra tại trường quay S14 của Đài Truyền hình Việt Nam.

4 thí sinh xuất sắc cùng tranh tài gồm: Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa), Lý Thái Dương (Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên) và Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).

olympia-chung-ket-nam.png
4 thí sinh tranh tài ở phần thi Khởi động. Ảnh: VTV

Cuộc đua diễn ra gay cấn ngay từ những phần thi đầu tiên. Sau phần thi Khởi động, Thái Dương tạm dẫn đầu với 85 điểm; Anh Đức bám sát ở vị trí thứ 2 với 80 điểm; Gia Bảo đạt 35 điểm, còn Quang Minh có 10 điểm.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, Gia Bảo tạo dấu ấn khi nhanh chóng nhấn chuông và giải chính xác từ khóa “Tự học”, nâng tổng điểm lên 85. Kết thúc phần thi này, Thái Dương tiếp tục dẫn đầu với 95 điểm, Anh Đức đạt 90 điểm, Gia Bảo có 85 điểm và Quang Minh đạt 20 điểm.

Bước ngoặt xuất hiện trong phần thi Tăng tốc. Các thí sinh liên tục ghi điểm, khiến thứ hạng thay đổi qua từng câu hỏi. Quang Minh có màn trở lại ấn tượng khi liên tiếp giành điểm tối đa ở 2 câu hỏi đầu tiên.

Tuy nhiên, Anh Đức cũng thể hiện tốc độ xử lý và sự ổn định, qua đó vươn lên dẫn đầu với 190 điểm sau 4 câu hỏi. Gia Bảo xếp thứ 2 với 155 điểm, Thái Dương đạt 145 điểm và Quang Minh có 130 điểm.

Trong phần thi Về đích, Anh Đức tiếp tục thể hiện bản lĩnh, tận dụng cơ hội ghi điểm từ lượt thi của các đối thủ để củng cố vị trí dẫn đầu. Kết quả chung cuộc, nam sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam giành chức vô địch với 240 điểm. Về nhì là Nguyễn Huy Quang Minh với 180 điểm; Trần Võ Gia Bảo đạt 165 điểm và Lý Thái Dương đạt 115 điểm, cùng giành giải ba.

Là học sinh lớp chuyên Sử, Anh Đức gây ấn tượng với niềm yêu thích lịch sử và khát vọng viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc. Chiến thắng tại trận chung kết đánh dấu thành quả của hành trình nỗ lực, bản lĩnh và khả năng chinh phục các thử thách kiến thức của nam sinh Hà Nội.

doan-le-anh-duc-vo-dich-duong-len-dinh-olympia-2026.jpg
Đoàn Lê Anh Đức - học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26. Ảnh: VTV

Đáng chú ý, đây là năm thứ 2 liên tiếp học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam giành chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia. Trước đó, tại trận chung kết năm 2025, Trần Bùi Bảo Khánh cũng đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế.

Trận chung kết được truyền hình trực tiếp trên VTV3, kết nối với 4 điểm cầu tại Khánh Hòa, Phú Thọ, Hưng Yên và Hà Nội. Hàng nghìn học sinh, giáo viên và người dân tại các địa phương đã tập trung cổ vũ, tạo nên bầu không khí sôi động, lan tỏa tinh thần hiếu học và niềm tự hào về những gương mặt trẻ giàu tri thức.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phường Quy Nhơn Nam thông tin kết quả rà soát, sắp xếp nhân sự trường học

Phường Quy Nhơn Nam thông tin kết quả rà soát, sắp xếp nhân sự trường học

Giáo dục

(GLO)- Tối 30-10, bà Nguyễn Thị Bích Hoa - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) cho biết, UBND phường đã tổ chức rà soát, điều chỉnh phương án bố trí nhân sự đối với 3 hiệu trưởng trước sắp xếp; đồng thời tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

Vụ giám đốc trung tâm Anh ngữ ở Đà Nẵng bị bắt: Phụ huynh kiểm tra giấy phép thế nào?

Vụ giám đốc trung tâm Anh ngữ ở Đà Nẵng bị bắt: Phụ huynh kiểm tra giấy phép thế nào?

Tin tức

(GLO)- Vụ Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân ở TP. Đà Nẵng bị bắt vì cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản là lời cảnh báo đối với phụ huynh. Trước khi cho con theo học trường quốc tế, cần kiểm tra kỹ giấy phép hoạt động và chương trình đào tạo được cơ quan chức năng phê duyệt.

Thi tốt nghiệp THPT 2027: Thay đổi cách bố trí phòng thi?

Thi tốt nghiệp THPT 2027: Thay đổi cách bố trí phòng thi?

Tin tức

(GLO)- Bộ GD&ĐT đang nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp THPT theo hướng tăng cường các biện pháp phòng, chống gian lận. Trong đó, đáng chú ý là điều chỉnh cách bố trí điểm thi và bổ sung hệ thống camera giám sát tại các phòng thi, khu vực thi.

Vòng nguyệt quế Olympia 2026 có thông điệp gì?

Vòng nguyệt quế Olympia 2026 có thông điệp gì?

Tin tức

(GLO)- Lấy cảm hứng từ những cành cây khô đan xen lá ô liu ánh vàng, vòng nguyệt quế dành cho nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2026 gửi gắm thông điệp về nghị lực, sự trưởng thành và hành trình chinh phục tri thức.

null