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Vòng nguyệt quế Olympia 2026 có thông điệp gì?

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo Thanh Niên, VTV)

(GLO)- Lấy cảm hứng từ những cành cây khô đan xen lá ô liu ánh vàng, vòng nguyệt quế dành cho nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2026 gửi gắm thông điệp về nghị lực, sự trưởng thành và hành trình chinh phục tri thức.

Theo Báo Thanh Niên, vòng nguyệt quế năm nay do nhà thiết kế Đỗ Vân Trí thực hiện, nổi bật với hình ảnh cành cây khô đan xen những chiếc lá ô liu mạ vàng. Thiết kế gợi liên tưởng đến hành trình vượt qua thử thách, tích lũy kiến thức và trưởng thành của các thí sinh.

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Vòng nguyệt quế năm nay do nhà thiết kế Đỗ Vân Trí thực hiện. Ảnh nguồn Báo Thanh Niên

Sản phẩm được chế tác trên nền đồng thau, kết hợp công nghệ tạo mẫu 3D với kỹ thuật kim hoàn thủ công. Các công đoạn từ tạo mẫu, đúc kim loại, hàn ráp đến hoàn thiện bề mặt đều đòi hỏi sự tỉ mỉ nhằm giữ đường nét tự nhiên của cành lá.

Theo nhà thiết kế, vòng nguyệt quế không chỉ là phần thưởng dành cho người chiến thắng mà còn mang ý nghĩa ghi dấu nỗ lực trên hành trình học tập. Thông điệp ấy cũng dành cho cả 4 thí sinh góp mặt tại chung kết: dù kết quả ra sao, những trải nghiệm và kiến thức tích lũy được đều là hành trang quý giá.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 dự kiến diễn ra ngày 1-11, là cuộc tranh tài tìm ra chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế năm nay.

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