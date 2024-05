Diễn tập phương án cứu nạn cứu hộ đuối nước trên sông Ba

(GLO)- Chiều 23-5, Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực Ayun Pa (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai ) phối hợp với UBND phường Sông Bờ thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ sự cố, tai nạn đuối nước tại sông Ba, khu vực chân cầu Bến Mộng.

Tham gia buổi diễn tập có 31 người. Trong đó, 14 người là lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, Công an, y tế phường Sông Bờ. Còn lại là lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp. Theo tình huống giả định, vào lúc 16 giờ, do thời tiết nắng nóng, 3 người đã rủ nhau ra khu vực bãi bồi giữa sông Ba đoạn chân cầu Bến Mộng để tắm. Trong quá trình tắm, có 1 người không may bị chuột rút và đuối nước, thấy vậy 1 người khác bơi lại để cứu nhưng gặp dòng nước chảy siết nên bị cuốn trôi. Người còn lại mắc kẹt tại bãi bồi đã tri hô người dân xung quanh ứng cứu.

Sau khi sự cố xảy ra, người dân chính quyền địa phương đã lập tức sử dụng các dụng cụ như cây dài, áo phao ứng cứu ban đầu theo phương châm “4 tại chỗ”; đồng thời, báo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH để hỗ trợ cứu người bị nạn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH điều động lực lượng, phương tiện của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Ayun Pa gồm 17 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe CNCH tham gia tìm kiếm, cứu nạn. Nhanh chóng cứu người thoát nạn và cấp cứu kịp thời.

Thông qua diễn tập, nhằm nâng cao ý thức về công tác cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra các tình huống tai nạn, sự cố. Đồng thời, tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng ứng phó, xử lý với các tình huống tai nạn, sự cố của quần chúng nhân dân, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng tại các tổ dân phố.