Địa phương mạnh tay "đặt hàng" bác sĩ: Miễn học phí, hỗ trợ sinh hoạt để đổi lấy cam kết trở về

(GLO)- HĐND tỉnh Quảng Trị triển khai chính sách hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí lên đến 6 triệu đồng/tháng cho sinh viên ngành bác sĩ đa khoa, kèm điều kiện cam kết trở về công tác tại địa phương sau khi tốt nghiệp; trường hợp vi phạm phải đền bù gấp 5 lần kinh phí được hỗ trợ.

Ngày 9-10, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị, đơn vị đã có văn bản về việc phối hợp tuyên truyền chính sách đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế trên địa bàn.

Trước đó, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX đã thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút, đãi ngộ, đào tạo, tăng cường nguồn nhân lực y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Nghị quyết đã ban hành nhiều nhóm chính sách quan trọng, trong đó có chính sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ đa khoa hệ chính quy.

Đối tượng được hỗ trợ là sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Trị đã trúng tuyển, đang theo học ngành bác sĩ đa khoa tại các trường đại học y dược công lập trên cả nước.

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, ngoài việc hỗ trợ học phí tại trường, tỉnh hỗ trợ thêm chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập mỗi tháng 5 triệu đồng. Riêng đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số mỗi tháng 6 triệu đồng.

Thời gian hỗ trợ chi phí sinh hoạt được xác định theo số tháng thực tế học tập tại trường, nhưng không quá 10 tháng/năm học và kéo dài đến khi kết thúc khóa học.

Trường hợp sinh viên đang hưởng chính sách đến năm 2030 mà chưa kết thúc khóa học vẫn tiếp tục được hỗ trợ cho đến khi hoàn thành chương trình đào tạo.

Tuy nhiên, người thụ hưởng chính sách phải cam kết thời gian công tác tại tỉnh Quảng Trị bằng 2,5 lần thời gian đào tạo được hỗ trợ và chấp hành sự phân công công tác của Sở Y tế (ưu tiên phân công về các trạm y tế, trung tâm y tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, địa bàn còn thiếu bác sĩ).

Học viên phải đền bù chi phí đào tạo gấp 5 lần số tiền được hỗ trợ nếu vi phạm cam kết một trong các trường hợp sau: không tốt nghiệp khóa học hoặc tự ý thôi học; bị kỷ luật buộc thôi học; không chấp hành theo sự bố trí, phân công công tác của cơ quan có thẩm quyền sau khi tốt nghiệp; thời gian công tác không đủ theo cam kết.

UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị các đơn vị, địa phương tuyên truyền sâu rộng đến các trường THPT, phụ huynh các tân sinh viên vừa trúng tuyển vào trường đại học y dược công lập nắm bắt đầy đủ chính sách ưu đãi, đăng ký tham gia.