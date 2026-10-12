“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” tiêm vắc xin cho trẻ

(GLO)- Tại các buôn làng vùng sâu của tỉnh Gia Lai, đội ngũ y tế cơ sở vẫn kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tiêm chủng cho trẻ. Những mũi tiêm ấy chính là “lá chắn” an toàn bảo vệ sức khỏe trẻ em, dựng hàng rào miễn dịch vững chắc cho cộng đồng.

Tận tình tiêm vắc xin cho trẻ

Sáng sớm, căn nhà nhỏ của chị Đinh Thị H’Lát (thôn 3, xã Pờ Tó) đã vang lên tiếng con trẻ khóc. Vừa sinh con trai được tròn một tuần, sức còn yếu, lại chẳng có ai chở ra Trạm Y tế xã để tiêm chủng, chị H’Lát đang loay hoay thì thấy nhân viên y tế gõ cửa.

Mang theo chiếc phích lạnh bảo quản vắc xin, nữ hộ sinh Rcom H’Riôt, nhân viên Trạm Y tế xã Pờ Tó cơ sở 1, nhẹ nhàng thăm hỏi rồi tiêm mũi vắc xin đầu đời cho em bé. Tay vỗ về con, chị H’Lát xúc động: “May mà có nhân viên y tế đến tận nhà tiêm cho cháu. Tôi cảm ơn nhiều lắm!”.

Nhân viên y tế đến tận nhà chị Đinh Thị H’Lát (thôn 3, xã Pờ Tó) để tiêm vắc xin cho cháu bé mới chào đời. Ảnh: V.C

Câu chuyện như chị H’Lát không phải hiếm. Ngoài lý do đường sá xa xôi, đi lại khó khăn, nhiều người dân tộc thiểu số e ngại việc tiêm chủng, sợ tiêm về con sốt không đi làm rẫy được. Vì vậy, các y bác sĩ phải kiên trì bám làng, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, giải thích từng chút một.

Nữ hộ sinh Rcom H’Riôt chia sẻ: “Nếu như trước đây, nhiều người thấy bác sĩ là chạy trốn thì nay bà con hiểu biết hơn, nghe theo lời tư vấn của y bác sĩ. Nhìn những đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh nhờ được tiêm chủng đầy đủ, mọi khó khăn, vất vả của chúng tôi đều tan biến”.

Tương tự, Trạm Y tế xã Phú Thiện cơ sở 2 hiện phụ trách công tác tiêm chủng ở 3 thôn với 100 trẻ. Y sĩ Siu Triển cho biết: Với trên 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn rộng, dân cư sống rải rác, công tác tiêm chủng gặp không ít trở ngại.

Nhằm đảm bảo tất cả trẻ đều được tiêm chủng đầy đủ, Trạm Y tế xã xây dựng kế hoạch 1 ngày tiêm tại trạm và 2 ngày xuống thôn tiêm. Khi xuống cơ sở, trạm luôn chuẩn bị sẵn nhân lực, phương tiện để xử trí kịp thời, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ. Bên cạnh đó, đội ngũ y bác sĩ lồng ghép truyền thông chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ, trẻ em.

Anh Rô Nghĩa - Trưởng thôn Sô Mlơng (xã Phú Thiện) - cho biết: Thôn hiện có gần 40 trẻ trong độ tuổi tiêm chủng. Do thôn cách xa Trạm Y tế xã hơn 5 km, trong khi mùa mưa kéo dài, đi lại khó khăn nên nhiều bà mẹ không thể đưa con đến trạm tiêm đúng ngày. Vì vậy, định kỳ ngày 6 hằng tháng, cán bộ trạm xuống thôn tiêm cho trẻ.

Ngoài việc thông báo trên hệ thống loa, trong nhóm Zalo của thôn, với những hộ khó khăn, hệ thống chính trị thôn cùng nhân viên y tế thôn dẫn y bác sĩ đến tận nhà tiêm cho trẻ. Nhờ đó, nhiều năm qua, thôn không xảy ra dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, sức khỏe bà mẹ, trẻ em được đảm bảo.

Tiêm chủng - lá chắn hiệu quả

Theo bác sĩ Vũ Thị Chung - Phó Trưởng Trạm Y tế xã Pờ Tó cơ sở 1, hiện bình quân mỗi tháng, trạm tiêm vắc xin cho 200 trẻ. Trong đó, 150 trẻ tiêm trực tiếp tại trạm. Số còn lại chủ yếu thuộc thôn 3, thôn Bi Giông, thôn Bi Gia (cách trạm khoảng 15 km), trạm tổ chức tiêm tại nhà văn hóa các thôn.

Để mọi trẻ em đều được tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch, hằng tháng, trạm đều rà soát lại danh sách trẻ. Trường hợp trẻ theo cha mẹ đi làm xa hoặc bỏ lỡ mũi tiêm, nhân viên y tế liên hệ trực tiếp, hướng dẫn cha mẹ đưa con đến tiêm bù. Nhờ đó, trên 90% trẻ trong xã được tiêm chủng đầy đủ, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Nữ hộ sinh Rcom H’Riôt, nhân viên Trạm Y tế xã Pờ Tó cơ sở 1, tiêm chủng cho trẻ tại nhà văn hóa thôn Bi Giông. Ảnh: V.C

Bác sĩ Nay Nhơm - Phó Trưởng Trạm Y tế xã Phú Thiện cơ sở 2 - cho hay: Định kỳ hằng tháng, trạm tổ chức tiêm chủng tại trạm vào ngày 5 và tiêm tại nhà văn hóa thôn vào ngày 6-7.

Mỗi thôn có 3 y bác sĩ phụ trách. Mỗi buổi tiêm chủng đều được chuẩn bị chu đáo từ kiểm tra nhiệt độ bảo quản vắc xin, bố trí khu vực theo dõi sau tiêm, đảm bảo đầy đủ vật tư y tế và sổ theo dõi.

Nhân viên y tế trực tiếp khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm và theo dõi phản ứng sau tiêm. Nhờ vậy, công tác tiêm chủng luôn được tổ chức an toàn, đúng quy trình, đảm bảo mọi trẻ em đều được tiêm đầy đủ.

Trong khi đó, xã Ia Tul hiện có 4 trạm y tế. Bình quân mỗi tháng, các trạm thực hiện tiêm vắc xin cho hơn 300 trẻ. Bác sĩ Ksor Nary Nay - Phó Trưởng Trạm Y tế xã Ia Tul cơ sở 4 - cho biết: Xác định tiêm chủng là lá chắn hiệu quả nhất để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng nên trạm đặc biệt chú trọng, kết hợp giữa tiêm trực tiếp tại trạm cũng như xuống tận thôn, làng, đảm bảo 100% trẻ được tiêm chủng đầy đủ.

Để nâng cao nhận thức của người dân về tiêm chủng, trạm phối hợp với các thôn truyền thông sâu rộng qua phát thanh bằng tiếng Jrai, trên các nhóm Zalo thôn, làng cũng như xuống tận nhà tuyên truyền giúp bà con hiểu được tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin cho trẻ. Nhờ vậy, tỷ lệ tiêm tại trạm luôn đạt trên 95%, không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trong cộng đồng.