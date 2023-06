Đi tìm mô hình nhà ở xã hội - Kỳ 1: Những ngôi nhà hạnh phúc

Hiện thực hóa giấc mơ

Cơn mưa bất chợt của buổi trưa giữa tháng 6 không làm cản bước chúng tôi tìm đến Khu dân cư Lan Anh 1, thuộc ấp Tây, xã Hòa Long, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là một trong chín dự án NOXH, nhà thu nhập thấp bán cho cán bộ, công nhân viên thuộc khối ban, ngành trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, do Công ty TNHH Lan Anh làm chủ đầu tư, được thực hiện và bàn giao từ năm 2015.

Ông Trương Tấn Sinh, cán bộ thi hành án của TP Bà Rịa, một trong những cư dân đến sống đầu tiên tại Khu dân cư Lan Anh 1, cho biết: “Cũng may cho người dân tụi tôi khi đó quỹ đất còn, doanh nghiệp xin chủ trương mở rộng và triển khai NOXH, chứ giờ ở đây quỹ đất làm gì còn”. Theo ông Sinh, ban đầu mua hơn 600 triệu tính ra thời điểm đó là mắc nhưng làm gì có tiền, mua được là do chính sách của chương trình NOXH người dân chỉ bỏ ra từ 20-30% đã được nhận nhà, còn lại được trả theo lãi suất ưu đãi khoảng 4,8-5%/năm, mỗi tháng chỉ phải trả khoảng 3,5-4 triệu đồng cả gốc lẫn lãi, rất phù hợp điều kiện khi mới lập gia đình của vợ chồng công chức. Tuy ban đầu mắc nhưng giờ đây thị trường đang giao dịch những căn góc như của nhà ông Sinh khoảng từ 1,8-2 tỷ đồng. Ông Sinh cho rằng: “Nếu như không có chương trình hỗ trợ vay vốn từ quỹ NOXH thì làm sao chúng tôi có được căn nhà ở ổn định và giá trị lên đến hàng tỷ đồng như hiện nay. Nếu mà nói về cái lợi ích, nhờ có sự hỗ trợ đúng đối tượng của chương trình NOXH đã giúp cho người dân chúng tôi có được những ngôi nhà thật sự hạnh phúc”.

Dự án Khu dân cư Lan Anh 1 có diện tích hơn 9ha nhưng Công ty TNHH Lan Anh dành hơn 2ha xây dựng được hơn 160 căn NOXH, với diện tích 70m2/căn. Anh Lãm, một người dân được mua căn NOXH tại dự án Khu dân cư Lan Anh 1 từ năm 2015 cho biết: “Sau khi cưới, vợ chồng chúng tôi chỉ có một mơ ước làm sao có căn nhà để ở. Nhờ có sự hỗ trợ của chương trình NOXH, vợ chồng tôi đã quyết định vay mượn để mua một căn. Ban đầu trả trước 30%, giờ mỗi tháng trả cả gốc và lãi mất hơn 3 triệu đồng/tháng, rất phù hợp với điều kiện của vợ chồng chúng tôi”.

Thực tế, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ngay từ ban đầu tỉnh đã đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển Quỹ NOXH và đến nay toàn tỉnh đã hoàn thành, đưa vào sử dụng chín dự án với quy mô 6,1ha, tổng diện tích sàn nhà ở khoảng 143.000m2, tương đương 1.551 căn hộ; trong đó: Vốn ngân sách: đã hoàn thành bảy dự án đưa vào sử dụng 1.225 căn hộ chung cư và 150 căn nhà liên kế; vốn ngoài ngân sách: đã có hai dự án hoàn thành với khoảng 176 căn (152 căn nhà liên kế và 24 căn hộ chung cư), tổng mức đầu tư khoảng 101 tỷ đồng. Ông Tạ Quốc Trung, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết: Để thúc đẩy phát triển NOXH, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đề ra các giải pháp nhằm thu hút nguồn vốn của doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Trong đó, mới đây đã công bố dự án NOXH đủ điều kiện vay vốn và Dự án Khu dân cư Lan Anh 7 đáp ứng được các điều kiện theo quy định.

Việc đầu tư xây dựng những khu NOXH đã mang lại hạnh phúc cho rất nhiều gia đình ở nhiều địa phương khác nhau. Trong đó, phải kể đến dự án NOXH tại phân khu CT08, thuộc khu đô thị Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 (huyện Mê Linh, Hà Nội) do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư. Phân khu CT08 rộng 12.000m2, được thiết kế 268 căn hộ có diện tích từ 54-69m2, bố trí thành bốn tòa nhà sáu tầng, mỗi tòa hai thang máy, mỗi tầng 13 căn hộ. Tầng một bố trí khu bán hàng, nhà để xe. Giữa các dãy nhà có khu vui chơi trẻ em, công viên, thảm cỏ xanh mát mắt. Hệ thống đường dạo bộ được xây dựng quanh công viên và bố trí đều khắp cả mặt trước, mặt sau các tòa nhà thấp tầng, tạo nên một không gian thông thoáng liên hoàn, rất đáng sống. Chưa kể, để ra vào không gian đáng sống ấy, bạn phải đi qua trạm barie tự động, được tổ chức bài bản ở cổng chính. Bảo đảm an ninh, an toàn là một điểm cộng. Sau hết tất cả, mức giá trung bình 8,5 triệu đồng/m2 mới là điểm cộng “chốt hạ”, điểm cộng “đáng yêu” nhất của dự án.

Đón chúng tôi trong căn nhà mới (số 512A, tòa B1, rộng 69m2) ngập tràn ánh sáng và gió trời, chị Phạm Thị Huệ (29 tuổi, quê Thanh Hóa) vẫn chưa hết phấn khích vì có được ngôi nhà thuộc về mình khi còn quá trẻ. Căn nhà hai phòng ngủ, hai toilet, hai logia, có thiết kế tủ âm tường, nội thất cơ bản gồm hệ thống cửa, thiết bị điện nước, sàn gỗ, giá bán tầm 600 triệu đồng, bỏ 100 triệu đồng đầu tư thêm nội thất và đồ đạc, tô điểm mấy chậu hoa ban-công, thế là mọi thứ trở nên tuyệt vời cho một gia đình trẻ ba người.

Chị Huệ kể, hai vợ chồng từ Thanh Hóa ra Hà Nội được 5 năm. Chị làm nhân viên bếp tại Công ty Wood Land - Khu công nghiệp Quang Minh, còn chồng chạy taxi chở khách sân bay. 5 năm, với tổng cộng 10 lần đổi chỗ ở, miệt mài, phiêu dạt. Vậy nên, dù phải vay mượn hơn nửa tiền, song được sống trong ngôi nhà thuộc về mình, vẫn là một cảm xúc rất mãnh liệt. Cái cảm xúc ấy dường như chưa hết thăng hoa. Chị bảo, giờ đang như mơ, vẫn không nghĩ ước mơ lại sớm thành toàn và đẹp đến thế.

Chọn bước đi táo bạo

Một dự án khác do HUD làm chủ đầu tư - Khu nhà ở thu nhập thấp Bắc Ninh (Khu Trầu Cau, TP Bắc Ninh), mặt bằng 3.000m2, gồm 389 căn hộ có diện tích từ 35-69m2, giá bán trung bình 9,8 triệu đồng/m2, cũng mang lại niềm vui cho nhiều người.

Ông Trần Bình Thắng, Trưởng ban quản lý Khu nhà ở thu nhập thấp Bắc Ninh cho biết, dự án mặc dù nhỏ gọn về quỹ đất, song bù lại tiện ích, thiết kế và ưu đãi dành cho cư dân vô cùng phong phú. Các căn hộ được thiết kế thoáng đãng, hệ thống phòng cháy, chữa cháy được lắp đặt đến tận phòng ngủ. Đây là điểm khác biệt mà ngay cả nhiều dự án nhà ở thương mại cũng chưa đạt được. Ngoài ra, dự án được đầu tư hai tổ hợp năng lượng mặt trời, công suất 100kW/h, nên toàn bộ điện chiếu sáng, vận hành thang máy của tòa nhà được miễn phí. Còn một tiện ích dễ nhìn thấy là khu hồ bơi rộng hàng trăm m2, với giá dịch vụ dành cho cư dân tại chỗ chỉ bằng một nửa so bên ngoài. Nguồn thu từ quản lý được dùng bù đắp 50% vào phí dịch vụ cho các hộ dân, trong vòng 5 năm…

Trong bối cảnh NOXH cung ít, cầu nhiều, có vẻ những ưu đãi của HUD dành cho khách hàng hơi kỳ lạ. Chúng tôi đặt ra thắc mắc với ông Vũ Tuấn Linh, Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển bất động sản HUDLAND, đơn vị đầu tư trực tiếp dự án, rằng mục đích thật sự của việc tạo ra những sản phẩm NOXH “giàu tính cạnh tranh” là gì?

Ông Linh trả lời, xét về phương diện kinh tế thì đó là cách tìm kiếm sự ổn định. Trong bối cảnh thị trường trầm lắng, việc đầu tư một số dự án nhà ở thương mại sẽ đối mặt nhiều rủi ro, trong khi đầu tư dự án NOXH, từ đầu vào, đầu ra, đến lợi nhuận đều ổn định. Khi thị trường rủi ro, mà lợi nhuận ổn định, có thể coi là đạt yêu cầu. Mặt khác, xét về phương diện xã hội, chính là cách để chủ đầu tư thể hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng. “Như dự án này, chúng tôi cung cấp thêm tiện ích, nhưng lại chấp nhận giảm bớt lợi nhuận, chỉ nhận về 8% lợi nhuận so định mức cho phép 10%. Đấy cũng là cách thể hiện trách nhiệm xã hội dễ hiểu của chủ đầu tư”, ông Linh khẳng định.

Một trong những dòng sản phẩm NOXH, nhà thu nhập thấp được người dân tại TP Hồ Chí Minh biết đến là phân khúc EhomeS do Công ty TNHH Phát triển căn hộ Nam Long (Nam Long ADC-thuộc Tập đoàn Nam Long) làm chủ đầu tư. Mới đây, đánh dấu sự trở lại của dòng sản phẩm EhomeS, chủ đầu tư đã đưa ra quyết định dành 300-500 tỷ đồng đầu tư phát triển NOXH tại vùng ven TP Hồ Chí Minh thời gian tới. Nam Long ADC thành lập cuối năm 2007, với vốn đầu tư 300 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp đầu tiên chuyên phát triển phân khúc căn hộ giá trung bình thấp trên thị trường nhà ở. Trong vòng bảy năm (từ 2007 đến 2014), Nam Long ADC tập trung cho dòng sản phẩm Ehome (nhà ở vừa túi tiền) với ba tiêu chí: Economy - kinh tế, Efficiency - hiệu quả, Ecology - sinh thái và đã đưa ra thị trường 4.500 căn hộ thuộc phân khúc này. Từ năm 2015 đến 2019, trong bối cảnh thị trường trầm lắng, Nam Long ADC tranh thủ ra mắt dòng sản phẩm mới EhomeS (NOXH) gồm ba tiêu chí được điều chỉnh theo hướng: Saving - tiết kiệm, Smart Design - thiết kế thông minh, Social - cộng đồng (văn minh, thân thiện). Đã có hai dự án EhomeS hoàn thành, hơn 2.500 căn hộ được chào bán, đặc biệt tốc độ phân phối nhanh kỷ lục, đạt 100% tỷ lệ tiêu thụ chỉ trong vài tuần. Trở lại với việc lựa chọn phân khúc NOXH của Nam Long ADC, ông Lê Nguyễn Minh Quang, Chủ tịch HĐQT Nam Long ADC cho rằng: Đây là quyết định thể hiện sự táo bạo, tính quyết đoán của doanh nghiệp trong việc đưa ra định hướng đầu tư quan trọng trong thời điểm này.

(Còn nữa)