(GLO)- Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai vừa phát đi thông báo mới nhất về bão số 13.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 13, ở trạm Hoài Nhơn Đông (Gia Lai) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 9, giật cấp 13; An Nhơn (Gia Lai) gió mạnh cấp 10, giật cấp 14; Hoài Nhơn (Gia Lai) gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Quy Nhơn (Gia Lai) gió mạnh cấp 7, giật cấp 11; Canh Thuận (Gia Lai) gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; An Khê (Gia Lai) gió mạnh cấp 6; Cheo Reo (Gia Lai) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8...

Ở khu vực từ TP Huế đến tỉnh Khánh Hòa đã có mưa to, có nơi trên 170 mm như: trạm Xuân Sơn Nam (Đắk Lắk) 243 mm, Đắk Pling (Gia Lai) 185 mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 203 mm...

Hồi 19 giờ ngày 6-11, tâm bão ở khoảng 13,5°N; 109,1°E, trên đất liền ven biển tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk. Sức gió mạnh nhất: cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 30 km/h.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, dự báo đêm ngày 6 và ngày 7-11 vùng biển tỉnh Gia Lai gió mạnh cấp 10-12, sóng biển cao 4-7 m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13-15, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10 m; biển động dữ dội. Từ ngày mai gió giảm dần.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên vùng biển tỉnh Gia Lai đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.