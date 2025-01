Đak Pơ xây dựng thôn, làng không có vũ khí, vật liệu nổ trái pháp luật

(GLO)- Năm 2020, Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình “Làng không có vũ khí, vật liệu nổ , công cụ hỗ trợ trái pháp luật”. Qua 5 năm triển khai, mô hình đã phát huy hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Điểm sáng Ya Hội

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT), đầu năm 2020, Công an huyện Đak Pơ phối hợp với UBND xã Ya Hội xây dựng mô hình điểm “Làng không có VK, VLN, CCHT trái pháp luật” tại làng Mông.

Người dân làng Groi (xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) chủ động giao nộp súng tự chế cho lực lượng Công an. Ảnh: N.M

Đại úy Vũ Hoàng Ngọc Sơn-Trưởng Công an xã Ya Hội-cho biết: Xã có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 93% dân số. Trước đây, nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, việc sử dụng súng cồn, súng tự chế để săn bắn động vật hoang dã còn diễn ra. Việc sử dụng súng tự chế tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Từ khi ra mắt mô hình đến nay, Công an xã Ya Hội đã phối hợp với các ngành, đoàn thể và các làng tổ chức 61 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT với 4.693 lượt người tham gia; phát 1.689 tờ rơi tuyên truyền; vận động thu hồi 62 khẩu súng cồn tự chế, 3 khẩu súng hơi và 2 dao tự chế.

“Công an xã đã giao nộp toàn bộ VK, VLN, CCHT cho Công an huyện xử lý theo quy định. Đến nay, các làng đã thành lập mô hình “Làng không có VK, VLN, CCHT trái pháp luật” và đi vào hoạt động hiệu quả. Ý thức tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT của người dân được nâng lên”-Đại úy Sơn thông tin.

Chủ động giao nộp súng tự chế và ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, anh Đinh Văn Chơch (làng Groi, xã Ya Hội) cho hay: “Tôi thường để khẩu súng tự chế trên rẫy, thỉnh thoảng đem ra săn chuột, bắn chim. Khi nghe chính quyền địa phương, Công an xã tuyên truyền, giải thích, tôi đã đem giao nộp khẩu súng này và vận động mọi người làm theo”.

Anh Đinh Văn Huyn-Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự cơ sở làng Groi-chia sẻ: “Chúng tôi phối hợp với già làng, người có uy tín đến từng nhà tuyên truyền, giải thích những nguy hại của việc chế tạo, sử dụng VK, VLN, CCHT trái phép.

Đồng thời, thường xuyên tuần tra nắm bắt tình hình, khi phát hiện có trường hợp vi phạm thì báo cho Công an xã kịp thời xử lý. Hiện nay, dân làng không còn chế tạo, sử dụng VK, VLN, CCHT trái pháp luật”.

Nhân rộng mô hình

Sau khi ra mắt mô hình điểm “Làng không có VK, VLN, CCHT trái pháp luật” tại làng Mông, Công an các xã, thị trấn tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập mô hình này ở các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn.

Ông Nguyễn Quốc Hương-Chủ tịch UBND thị trấn Đak Pơ-cho hay: Thị trấn có 3 làng và 4 tổ dân phố. Ban đầu, thị trấn triển khai mô hình tại các làng, sau đến các tổ dân phố.

“Trên cơ sở đó, lực lượng Công an thị trấn phối hợp cùng các tổ chức chính trị-xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động người dân giao nộp VK, VLN, CCHT. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đảm bảo ổn định”-ông Hương thông tin.

Công an huyện Đak Pơ tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định. Ảnh: Ngọc Minh

Năm 2024, các đội nghiệp vụ thuộc Công an huyện và Công an các xã, thị trấn đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT tại 49 thôn, làng, tổ dân phố với hơn 7.460 lượt người tham gia; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trên hệ thống truyền thanh huyện cũng như các xã, thị trấn.

Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền bằng xe loa lưu động 824 lượt, chia sẻ bài viết đăng trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo gần 1.720 lượt, phát 4.750 tờ rơi tuyên truyền; vận động 124 lượt đối tượng cá biệt, 174 lượt hộ dân; gọi hỏi răn đe, giáo dục 356 lượt đối tượng; 1.944 trường hợp ký cam kết không mua bán, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT.

Ngoài ra, Công an huyện tiếp nhận, thu hồi 9 khẩu súng tự chế, 47 khẩu súng cồn tự chế, 2 quả đạn cối, 1 viên đạn AK47 và 1 vũ khí thô sơ. Qua điều tra rà soát, Công an huyện chưa phát hiện đối tượng có tiền án, tiền sự, biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về VK, VLN, CCHT trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Thành Sơn-Phó Trưởng Công an huyện Đak Pơ-cho biết: Phát huy kết quả đạt được, Công an huyện tiếp tục tham mưu Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác vận động, thu hồi, đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo.

Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cố tình không chấp hành, không tự giác giao nộp các loại VK, VLN, CCHT. Đề xuất cấp trên có hình thức khen thưởng những cá nhân tự giác giao nộp hoặc vận động người khác giao nộp VK, VLN, CCHT. Cùng với đó, duy trì hoạt động hiệu quả mô hình “Làng không có VK, VLN, CCHT trái pháp luật”.