Đak Đoa tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục

Theo đánh giá tại hội nghị, năm học 2022-2023, huyện đã quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giáo dục và đào tạo. Kết quả ở bậc giáo dục mầm non, tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo ra lớp đạt 87%, riêng trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%. Đồng thời, huy động 100% trẻ 5 tuổi học hai buổi/ngày nâng cao chất lượng giáo dục mầm non…

Ở bậc giáo dục tiểu học, huyện giao quyền chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới theo hướng mở. Tỷ lệ huy động học sinh 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,9%; Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt khoảng 98%... Ở bậc giáo dục THCS, tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp đạt 99,14%. Toàn huyện có 1.829 học sinh tốt nghiệp THCS, đạt tỷ lệ hơn 99,5%. Kỳ thi chọn học sinh lớp 9 cấp huyện năm học 2022-2023 có 19 thí sinh đạt giải. Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh đạt 5 giải. Bên cạnh đó, có 7 học sinh tham gia Cuộc thi “Tài năng Tiếng Anh” do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Huyện cũng đã tổ chức Kỳ thi giáo viên giỏi cấp huyện bậc tiểu học và THCS có 147 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện, trong đó có 46 cá nhân và 12 tập thể đạt các giải. Qua Hội thi giáo viên tổng phụ trách Đội giỏi, có 26 giáo viên được công nhận giáo viên tổng phụ trách Đội giỏi cấp huyện…

Hội nghị đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” cho 25 đơn vị có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ và phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt” năm học 2022-2023.

Từ kết quả đạt được, hội nghị đã thống nhất triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024, trọng tâm là: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn mạng lưới trường lớp phù hợp với quy mô huy động trẻ mầm non, chuyển đổi mô hình trường mẫu giáo thành trường mầm non ở những nơi đảm bảo điều kiện để thu hút trẻ trong độ tuổi đi học. Tiếp tục xây dựng, phát triển tỷ lệ trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, duy trì và nâng cao các tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Chú trọng quy hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và thực hiện giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc theo quy định của Luật Giáo dục. Tổ chức dạy học môn Tin học, Tiếng Anh bắt buộc cho 100% học sinh lớp 3, lớp 4 theo quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời, quy hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp, đội ngũ nhà giáo và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học bảo đảm yêu cầu, triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS, thực hiện hiệu quả giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS.

Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học. Phối hợp trong hệ thống chính trị làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh ra lớp ở các cấp học, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; tăng cường an ninh, an toàn trường học; chú trọng giáo dục thể chất, y tế trường học; xây dựng văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Bên cạnh đó, tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, sắp xếp giáo viên ở các cấp học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục. Khắc phục khó khăn để hoàn thành chương trình giáo dục theo kế hoạch đề ra...