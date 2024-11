(GLO)- Chiều 18-11, Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Đak Pơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại đại hội, đại diện đoàn chủ tịch đã công bố Quyết định số 2507/QĐ-UBND ngày 15-10-2024 của Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ về việc cho phép thành lập Hội Cựu Công an nhân dân(CAND) huyện Đak Pơ có 28 thành viên tham gia.

Theo đó, Hội Cựu CAND huyện Đak Pơ hoạt động theo Điều lệ của Hội Cựu CAND Việt Nam, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý của Nhà nước, UBND huyện và các cơ quan có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Đak Pơ, Công an huyện chụp hình lưu niệm cùng Ban Chấp hành Hội Cựu CAND huyện Đak Pơ. Ảnh: Lan Anh

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất, Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Cựu CAND huyện Đak Pơ nhiệm kỳ 2024-2029. Trung tá Châu Văn Lịch-nguyên đội Trưởng Đội xây dựng phong trào (Công an huyện Đak Pơ) làm Chủ tịch Hội Cựu CAND huyện Đak Pơ (nhiệm kỳ 2024-2029).

Việc thành lập Hội Cựu CAND huyện Đak Pơ có ý nghĩa quan trọng nhằm tập hợp, đoàn kết hội viên là các đồng chí cựu CAND tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; thực hiện tốt các chính sách đối với cán bộ cựu CAND.

Đồng thời tổ chức chăm lo, giúp đỡ hội viên nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; tham gia đóng góp với các cấp ủy, chính quyền và Công an địa phương về thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và địa phương cũng như công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.