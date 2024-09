Đại hội Hội Cựu Công an nhân dân huyện Kbang lần thứ I

Chiều 23-9, Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện lần thứ I, nhiệm kỳ 2024-2029.

Dự đại hội Hội Cựu Công an nhân dân huyện Kbang có lãnh đạo UBND huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kbang; đại diện lãnh đạo: Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) tỉnh; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của huyện; nguyên lãnh đạo Công an huyện Kbang qua các thời kỳ; cán bộ, chiến sĩ Công an huyện cùng 23 cựu CAND trên địa bàn huyện.

Tại đại hội, đại diện đoàn chủ tịch đã công bố Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 23-9-2024 của Chủ tịch UBND huyện Kbang về việc cho phép thành lập Hội Cựu CAND huyện Kbang. Theo đó, Hội Cựu CAND huyện Kbang là tổ chức xã hội, được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Hội Cựu CAND Việt Nam trên phạm vi toàn huyện, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước trực tiếp của UBND huyện và các cơ quan có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Hội Cựu CAND huyện có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Tự bảo đảm nguồn kinh phí và phương tiện hoạt động.

Đại hội đã thông qua Điều lệ và phương hướng hoạt động của Hội Cựu CAND huyện Kbang nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội Hội Cựu CAND huyện Kbang lần thứ I là một sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu việc xây dựng một tổ chức thống nhất để tập hợp, đoàn kết, động viên các thế hệ cựu Công an.

Các đồng chí Công an khi về nghỉ hưu có một tổ chức để sinh hoạt, gắn kết đồng đội, tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND.

Với tinh thần dân chủ, thống nhất, đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Cựu CAND huyện Kbang. Đại tá Nguyễn Văn Chung-nguyên Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Gia Lai được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu CAND huyện Kbang (nhiệm kỳ 2024-2029).