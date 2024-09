Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 13 bị can trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu và lợi dụng chức vụ quyền hạn, xảy ra tại Trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao TP HCM và Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM.

Theo đó, Cơ quan điều tra Bộ Công đã đề nghị truy tố bị can Ngô Võ Kế Thành (cựu giám đốc Trung tâm R&D), Định Minh Hiệp (cựu trưởng ban quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TP HCM, cựu giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP HCM), Phạm Tấn Kiên (cựu trưởng phòng quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp Ban Quản lý Khu nông nghiệp Công nghệ cao), Hoàng Minh Bá (Giám đốc Công ty T.S.T) cùng 5 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết luận điều tra, Trung tâm R&D là đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cao, trực thuộc Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP HCM, do bị can Ngô Võ Kế Thành làm giám đốc. Ban quản lý Khu nông nghiệp Công nghệ cao là đơn vị trực thuộc UBND TP HCM, do bị can Định Minh Hiệp làm Trưởng ban quản lý.

Trong Dự án Mems (do Trung tâm R&D là chủ đầu tư), bị can Hoàng Minh Bá đã tư vấn và thống nhất với bị can Ngô Võ Kế Thành các thiết bị cần mua sắm và thu thập giá đầu vào, lợi nhuận dự kiến. Sau khi dự án được Sở Kế hoạch và đầu tư phê duyệt, ngày 27-3-2017, cựu giám đốc Trung tâm R&D ký tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án, dựa trên Chứng thư thẩm định giá lập trái pháp luật.

Trong giai đoạn đấu thầu, bị can Thành chỉ định Công ty Trường Thịnh là đơn vị tư vấn đấu thầu, Công ty A.L.A là đơn vị thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, và chỉ đạo bị can Nguyễn Đức Quỳnh (cựu chuyên viên Trung tâm nghiên cứu triển khai công nghệ cao) truyền đạt cho hai công ty này sẽ lựa chọn Công ty T.S.T trúng thầu.

Bị can Hoàng Minh Bá chỉ đạo nhân viên Công ty T.S.T mua hồ sơ mời thầu cho Công ty Sơn Bình, Công ty T.S.T và Công ty Mictec; chỉ đạo bị can Nguyễn Đại Dương lập hồ sơ cho Công ty T.S.T bằng các tài liệu làm khống, chỉnh sửa số liệu tài chính năm 2017 để gian lận trong hồ sơ năng lực thầu.

Kết quả đấu thầu, Công ty T.S.T trúng thầu với giá 73,11 tỉ đồng. Hiện, dự án đã nghiệm thu và đi vào hoạt động, chủ đầu tư đã thanh toán 100% tiền cho công ty này. Sau khi được thanh toán, Bá đã chi tiền nhiều lần cho Ngô Võ Kế Thành, tổng cộng 2,5 tỉ đồng và gửi cảm ơn Nguyễn Đức Quỳnh 100 triệu đồng.

Trong dự án do Khu nông nghiệp công nghệ cao TP HCM là chủ đầu tư, bị can Định Minh Hiệp, Phạm Tấn Kiên, Hoàng Minh Bá, Phạm Văn Vinh và Nguyễn Trần Long đã thông đồng về việc lập danh mục mua sắm, giá đầu ra, lập, thẩm định dự toán, lập hồ sơ mời thầu, chấm thầu.

Hoàng Minh Bá chỉ đạo Nguyễn Đại Dương gian lận trong lập hồ sơ dự thầu của Công ty T.S.T, thiết lập "quân xanh", "quân đỏ" để cho Công ty T.S.T trúng thầu. Công ty T.S.T trúng thầu với giá hơn 86,4 tỉ đồng. Hiện, dự án đã nghiệm thu và đi vào hoạt động, chủ đầu tư đã thanh toán 100% tiền cho công ty này. Sau khi trúng thầu, Hoàng Minh Bá đã gửi quà và tiền chúc tết cho Định Minh Hiệp tổng cộng 1 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định hành vi vi phạm đấu thầu 2 dự án nêu trên của các bị can đã gây thiệt hại cho Nhà nước tổng cộng hơn 39,4 tỉ đồng. Trong đó dự án Dự án Mems gây thiệt hại hơn 6 tỉ đồng, còn dự án do Khu nông nghiệp công nghệ cao TP HCM là chủ đầu tư gây thiệt hại hơn 33 tỉ đồng.

