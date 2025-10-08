Tin nhanh đầu ngày
+ Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
+ Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc
+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai khai trương phòng tiêm vắc xin dịch vụ
+ Giám sát hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Nam
+ Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương
Nhịp sống hôm nay: Bình chọn trực tuyến 10 video clip tham gia cuộc thi “Thanh niên Gia Lai với phát triển du lịch”
Sắc màu Việt: Cuộc hội ngộ của các nữ họa sĩ Bắc-Trung-Nam tại Gia Lai
Sống khỏe: Uống nước ép cà rốt giúp giảm 40% nguy cơ mắc ung thư
Thời tiết: Thiên tai cuối năm 2025 phức tạp: Còn khoảng 2-3 cơn bão trên Biển Đông