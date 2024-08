Việc Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak ứng dụng Nhật ký vận hành điện tử thay cho nhật ký viết tay trước đây đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Nhật ký vận hành điện tử gồm: Sổ nhật ký vận hành, các biểu mẫu ghi thông số vận hành, sổ theo dõi sự cố, khiếm khuyết thiết bị…Khi áp dụng sẽ là giải pháp giúp Công trình Thủy điện An Khê-Ka Nak số hóa quy trình nhiệm vụ trong công tác quản lý vận hành sản xuất điện.

Ông Hồ Hữu Hưng-Trưởng ca vận hành Nhà máy Thủy điện Ka Nak thông tin: Thủy điện An Khê-Ka Nak thuộc bậc thang trên cùng của hệ thống thủy điện sông Ba bao gồm: Nhà máy Thủy điện An Khê có 2 tổ máy, công suất 80MW/tổ máy và Nhà máy Thủy điện Ka Nak có 2 tổ máy, công suất 6,5MW/tổ máy. Trước đây, việc ghi chép nhật ký vận hành của 2 nhà máy đều được thực hiện bằng bản giấy, do đó còn gặp nhiều hạn chế như thao tác ghi chép chậm, dễ sai sót, việc thu thập dữ liệu và tổng hợp đánh giá, tìm kiếm thông tin mất nhiều thời gian, khó thống kê, nhất là khi tra cứu phân tích thông tin để làm cơ sở xây dựng số liệu dự báo về thiết bị...

Hơn nữa, việc bảo quản dữ liệu, không gian lưu trữ còn nhiều hạn chế vì phải lưu trữ số lượng lớn giấy tờ, sổ sách, kèm theo đó đòi hỏi phải sử dụng nhiều biện pháp bảo quản thủ công chống mối mọt, ẩm mốc, dễ gây cháy.

Trưởng ca Hồ Hữu Hưng cho biết: Mỗi ngày, có 7 bản ghi thông số cả cơ và điện cho 2 tổ máy. Vào các đợt sửa chữa các tổ máy, số lượng này từ 20 phiếu trở lên. Bên cạnh đó, hàng tháng có 4 quyển sổ bao gồm sổ đăng ký công tác, sổ giao nhận ca, sổ ghi thông số thủy văn hồ, sổ nhật ký vận hành. Như vậy, hàng năm, kho lưu trữ của Công ty tiếp nhận hàng trăm bản cứng của Nhật ký vận hành các loại.

Việc áp dụng Nhật ký vận hành điện tử với các chức năng chính là cập nhật và tra cứu ghi nhận các thông số vận hành, các sự kiện, các khiếm khuyết, sự cố của thiết bị theo ngày, theo ca vận hành. Đây là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý vận hành giúp Công ty dễ dàng theo dõi và sử dụng trong công tác hàng ngày; ứng dụng để ghi chép lại các thao tác, diễn biến xảy ra trong ca làm việc đến khi bàn giao thiết bị và ký giao nhận ca.

Nhật ký vận hành điện tử được cài đặt trên các máy tính tại phòng điều khiển trung tâm để cán bộ, công nhân viên các nhà máy nhập và lưu thông số vận hành một cách nhanh chóng, thuận tiện. Sau khi ghi nhận, dữ liệu từ máy tính bảng sẽ được đồng bộ về máy tính chủ và phần mềm hệ thống quản lý kỹ thuật (PMIS).

Trưởng ca vận hành Nhà máy Thủy điện Ka Nak khẳng định: Từ khi sử dụng Nhật ký vận hành điện tử đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cho Công ty như giúp quản lý vận hành các nhà máy an toàn, tin cậy, giảm thiểu số lần sự cố, phát hiện nhanh chóng và kịp thời khắc phục các bất thường thiết bị; thuận tiện theo dõi thông số vận hành các tổ máy, các thao tác trong ca trực và rút ngắn được thời gian ghi chép, thu thập dữ liệu và tránh sai sót trong cập nhật dữ liệu. Dữ liệu vận hành được số hóa nên dễ bảo quản, lưu trữ, điều tra bất thường, sự cố nhanh chóng, chính xác; giảm chi phí in số, bảng ghi thông số, chi phí lưu kho, bảo quản…; cán bộ, công nhân viên vận hành, sửa chữa cũng giảm bớt thời gian, áp lực công việc, nâng cao năng suất lao động.

Nhờ sử dụng Nhật ký vận hành điện tử mà Công ty đã giảm thiểu đáng kể công tác in ấn, lưu trữ sổ sách giấy tờ, giảm chi phí trong việc mua sắm các vật tư, văn phòng phẩm.

Trao đổi với P.V, Giám đốc Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak Đặng Văn Tuần cho biết: Với những kết quả đạt được, thời gian tới, Công ty tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và áp dụng triệt để phần mềm Nhật ký vận hành điện tử như việc cấp phiếu công tác, phiếu thao tác điện tử… Đồng thời thay thế hoàn toàn bản giấy, số hóa tất cả công tác quản lý vận hành nhà máy thủy điện và sử dụng công nghệ thông tin để tăng cường quản lý an toàn điện, kiểm soát quá trình thực hiện thao tác vận hành thiết bị điện của cán bộ, công nhân viên giúp tránh sai sót do lỗi chủ quan hoặc thực hiện không đúng theo quy trình.

“Nhờ áp dụng thành công Nhật ký vận hành điện tử mà các nhà máy thủy điện của Công ty vận hành an toàn, tin cậy, chấp hành đầy đủ và nghiêm túc các quy định của Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thúc đẩy mạnh mẽ mục tiêu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025”-Giám đốc Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak nhấn mạnh.