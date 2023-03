Năm nay, Công ty 715 tiếp tục đổi mới, nâng chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị, pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tự vệ và người lao động cả về quân sự lẫn chính trị. Trong đó, tập trung giáo dục về vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ quân sự quốc phòng trước những vấn đề mới, nhạy cảm, phức tạp, thông qua các chuyên đề tuyên truyền phổ biến sát, đúng với từng đối tượng, phù hợp tình hình thực tế địa bàn.

Bên cạnh đó, Công ty chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực, lấy thực hành là chính và uốn nắn theo phương châm “cầm tay chỉ việc". Chấp hành kỷ luật nghiêm, đồng thời phối hợp tốt với lực lượng vũ trang địa phương bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, địa bàn ổn định về an ninh, chính trị.