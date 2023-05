Tham dự có ông Nguyễn Ngọc Minh-Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, bà Nguyễn Thị Ánh Xuân-Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Gia Lai, và gần 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo các bệnh viện, Trung tâm Y tế trên địa bàn tỉnh, các cá nhân tiêu biểu của Công đoàn ngành Y tế Gia Lai.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Ánh Xuân-Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Gia Lai cho biết: Trong 5 năm qua (2018-2023), toàn ngành Y tế tỉnh đã có 164 đề tài khoa học và sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp cơ sở, có 2 Thầy thuốc được Nhà nước trao tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú, đây là những điển hình trong phong trào thi đua với những đóng góp, cống hiến cho hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Đặc biệt trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát, ngành Y tế bước vào trận chiến với tinh thần vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vừa tham gia phòng-chống dịch bệnh Covid-19. Đội ngũ đoàn viên, công đoàn viên chức, lao động ngành Y tế đã không ngại gian khổ, vượt qua thử thách, bảo vệ thành quả vững chắc không để dịch lây lan trong cộng đồng, quyết tâm giữ vững địa bàn an toàn trong các đợt dịch.

Trong năm 2022, hưởng ứng Chương trình “Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, đến nay toàn ngành Y tế Gia Lai đã tham gia 63 sáng kiến, đạt 90% trong giai đoạn 1. Triển khai 2 cuộc thi trực tuyến gồm: Cuộc thi “Tìm hiểu Gia Lai 90 năm hình thành và phát triển” có 1.975 đoàn viên tham gia; cuộc thi “Nâng cao kiến thức về An toàn vệ sinh trong phòng-chống Covid-19 tại nơi làm việc” do Công đoàn Y tế Việt Nam phát động có gần 300 đoàn viên tham gia.

Ghi nhận những đóng góp của tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua và phòng-chống dịch Covid-19 giai đoạn 2018-2023, dịp này đã có 1 cá nhân được nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2022; 1 tập thể và 3 cá nhân được nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai; 15 tập thể và 50 cá nhân được nhận giấy khen của Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Gia Lai.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh trích từ Quỹ mái ấm công đoàn số tiền 100 triệu đồng hỗ trợ 3 đoàn viên Công đoàn ngành Y tế có kinh phí xây, sửa chữa nhà ở.