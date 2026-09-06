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Công an xã Kbang trao 32 triệu đồng hỗ trợ em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Công an xã Kbang (tỉnh Gia Lai) vừa trao số tiền 32 triệu đồng cùng nhiều quà tặng, nhu yếu phẩm hỗ trợ gia đình em Đinh Văn Tý (SN 2016, trú thôn 5, xã Kbang) là trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Trước đó, vào ngày 3-9, tổ công tác Công an xã Kbang trong lúc đi tuyên truyền, vận động người dân làm căn cước tại địa bàn thôn 5 (xã Kbang) đã phát hiện hoàn cảnh em Tý. Lúc này, tay trái em Tý đang bó bột do bị gãy, trong thời gian chờ hồi phục thì bị ngã dẫn đến vết thương biến dạng.

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Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Kbang đến nhà thăm hỏi, trao quà cho em Tý (thứ 3 từ phải sang) và gia đình. Ảnh: Phạm Dung

Qua tìm hiểu, Công an xã biết cậu bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mẹ em là chị Đinh Thị Cai (SN 1994) có tới 5 đứa con, trong đó, Tý là con trai thứ 2 còn bé gái út mới 4 tháng tuổi. Đông con lại nghèo khó, người mẹ không có điều kiện chăm sóc con trai chu đáo.

Xác định Tý có nguy cơ bị nhiễm trùng vết thương và khiếm khuyết suốt đời nếu không chữa trị kịp thời, Công an xã Kbang đã đưa em đến điều trị tại Trung tâm Y tế Kbang.

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Niềm vui của 2 anh em Tý (giữa) khi được cán bộ Công an xã Kbang tặng đồ chơi. Ảnh: Phạm Dung

Để hỗ trợ gia đình chi phí điều trị và vượt qua nghịch cảnh, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Công an xã phối hợp với các đơn vị trên địa bàn vận động các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ số tiền 32 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Công an xã Kbang cũng trao tặng Tý 1 bộ bàn học và đồng phục để em bước vào năm học mới cùng nhiều quà tặng, nhu yếu phẩm nhằm hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn.

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