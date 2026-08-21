Công an tỉnh Gia Lai tuyên dương con đỡ đầu có thành tích cao trong học tập năm học 2025-2026

(GLO)- Chiều 20-8, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình gặp mặt, biểu dương các cháu là con đỡ đầu có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2025-2026.

Mô hình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, được các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai triển khai sâu rộng và hiệu quả trong nhiều năm qua.

Đến nay, các cấp Hội Phụ nữ trong Công an tỉnh cùng Công an các đơn vị, địa phương đang nhận đỡ đầu 163 trẻ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Ngô Cự Vinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai trao thưởng cho các em là con đỡ đầu có thành tích xuất sắc trong học tập. Ảnh: Q.H

Năm học 2025-2026, toàn tỉnh có 48 con đỡ đầu đạt thành tích tiêu biểu trong học tập; trong đó, 22 em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và 26 em đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đáng chú ý, 4/4 con đỡ đầu trong độ tuổi đều trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Tại chương trình, lãnh đạo Công an tỉnh đã tặng quà, tuyên dương những cố gắng, nỗ lực bền bỉ vượt qua nghịch cảnh của các em. Đại tá Ngô Cự Vinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh - nhấn mạnh: Để mô hình “Mẹ đỡ đầu” tiếp tục phát huy hiệu quả bền vững, thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương và các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh cần tiếp tục duy trì, đẩy mạnh triển khai mô hình một cách thực chất, đi vào chiều sâu; thực sự trở thành điểm tựa vững chắc giúp các em tự tin trưởng thành, trở thành những công dân có ích cho xã hội.