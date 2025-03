Công an tỉnh Gia Lai triển khai tổ chức bộ máy sau khi giải thể Công an cấp huyện

(GLO)- Sáng 1-3, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về giải thể Công an cấp huyện và triển khai tổ chức bộ máy của Công an tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại Công an 17 huyện, thị xã, thành phố.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Hữu Quế-Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành; Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng và chỉ huy các đội nghiệp vụ Công an tỉnh; lãnh đạo Công an 17 huyện, thị xã, thành phố.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm trao quyết định điều động, bố trí lãnh đạo cấp phòng của Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giải thể Công an cấp huyện thuộc Công an tỉnh Gia Lai; Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức bộ máy của Bộ Công an; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an cấp xã.

Đồng thời, thông báo và trao các quyết định điều động, bố trí lãnh đạo Công an cấp phòng; điều động, bố trí đối với Đội trưởng thuộc các phòng Công an tỉnh; điều động, bố trí đối với chỉ huy Công an cấp xã.

Công an tỉnh công bố quyết định điều động, bố trí 26 cán bộ giữ vị trí Trưởng các phòng nghiệp vụ. Ảnh: Văn Ngọc

Theo Công an tỉnh: Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy của Đảng, mệnh lệnh của Đảng ủy Công an Trung ương, Công an tỉnh đã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, liên thông, toàn diện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả.

Việc triển khai tổ chức, hoạt động của Công an địa phương theo mô hình mới đảm bảo nhanh, gọn, không gián đoạn hoạt động thường xuyên, không bỏ trống địa bàn, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Quá trình bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ đảm bảo theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, trên cơ sở nhận xét, đánh giá đúng năng lực, trình độ, phẩm chất theo khung tiêu chuẩn cán bộ.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh-cho hay: Dấu ấn và hình ảnh Công an cấp huyện đã gắn bó máu thịt với mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Gia Lai nói riêng. Việc giải thể Công an cấp huyện và các tổ chức trực thuộc chính thức là bước ngoặt lịch sử mới của lực lượng Công an toàn quốc.

Giám đốc Công an tỉnh cũng đã biểu dương, đánh giá cao và gửi lời cảm ơn về những nỗ lực, phấn đấu của tập thể Công an 17 huyện, thị xã, thành phố, ghi nhận tinh thần trách nhiệm với công việc, tận tụy với nhân dân, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm nhấn mạnh: “Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an tỉnh thời gian tới sẽ thay đổi cơ chế vận hành, giảm đầu mối trung gian, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác. Từ đó, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới”.