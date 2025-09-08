Danh mục
Công an phường Quy Nhơn Nam làm rõ đối tượng trộm xe máy

THÀNH LONG
(GLO)- Công an phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) đã điều tra, làm rõ vụ việc anh N.T.N. (SN 1999, ở xã Tuy Phước Đông) bị mất xe máy biển số 77G1-218.61.

Theo anh N., từ 8 giờ ngày 27-8, anh để xe máy tại nơi làm việc ở hẻm Ngô Mây (thuộc phường Quy Nhơn Nam), chìa khóa gắn trên xe. Đến 22 giờ cùng ngày, anh ra lấy xe thì phát hiện đã mất. Ngày 6-9, anh H. mới báo cho cơ quan Công an.

Đối tượng Trần Văn Sỹ tại cơ quan Công an. Ảnh: ĐVCC

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Quy Nhơn Nam nhanh chóng xác định Trần Văn Sỹ (SN 2000, trú tại khu phố 7, phường Quy Nhơn Nam; đối tượng đã có 1 tiền sự về hành vi “Trộm cắp tài sản”) là thủ phạm.

Quá trình làm việc, Trần Văn Sỹ khai nhận do thấy xe máy để sẵn chìa khóa nên đem về nhà cất giấu, chưa kịp tiêu thụ đã bị phát hiện.

Công an phường Quy Nhơn Nam tiếp tục xử lý vụ việc, khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản.

