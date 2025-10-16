Chuyển chủ đầu tư, thành lập tổ công tác “gỡ vướng” cho Dự án Khu dân cư Nguyễn Văn Linh

02:10

Tin nhanh đầu ngày:

- Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp công dân định kỳ tháng 10

- Chuyển chủ đầu tư và thành lập tổ công tác “gỡ vướng” cho Dự án Khu dân cư Nguyễn Văn Linh

- Xã Kông Bơ La ra mắt Trang thông tin điện tử trợ lý AI về thủ tục hành chính

- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh ra mắt Tạp chí Văn nghệ Gia Lai

- Cứu sống người dân bị rơi xuống giếng hoang

- Tìm việc, 2 thanh niên ở Gia Lai bị lừa sang Campuchia