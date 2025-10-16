Chuyển chủ đầu tư, thành lập tổ công tác “gỡ vướng” cho Dự án Khu dân cư Nguyễn Văn Linh

Tin nhanh đầu ngày:
- Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp công dân định kỳ tháng 10
- Chuyển chủ đầu tư và thành lập tổ công tác “gỡ vướng” cho Dự án Khu dân cư Nguyễn Văn Linh
- Xã Kông Bơ La ra mắt Trang thông tin điện tử trợ lý AI về thủ tục hành chính
- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh ra mắt Tạp chí Văn nghệ Gia Lai
- Cứu sống người dân bị rơi xuống giếng hoang
- Tìm việc, 2 thanh niên ở Gia Lai bị lừa sang Campuchia
Nhịp sống hôm nay: Sống đẹp từ những điều bình dị
Sống khỏe mỗi ngày: Những người không nên uống nước chanh
Thời tiết hôm nay:
- Cảnh báo mưa giông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên vùng biển Gia Lai.
- Cảnh báo giông, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên đất liền ở một số địa phương trong tỉnh.