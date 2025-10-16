Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chuyển chủ đầu tư, thành lập tổ công tác “gỡ vướng” cho Dự án Khu dân cư Nguyễn Văn Linh

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản đồng ý về chủ trương thực hiện điều chỉnh chủ đầu tư Dự án đường Nguyễn Văn Linh và Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh (thuộc phường Diên Hồng và Hội Phú).
Tin nhanh đầu ngày:

- Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp công dân định kỳ tháng 10

- Xã Kông Bơ La ra mắt Trang thông tin điện tử trợ lý AI về thủ tục hành chính

- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh ra mắt Tạp chí Văn nghệ Gia Lai

- Cứu sống người dân bị rơi xuống giếng hoang

- Tìm việc, 2 thanh niên ở Gia Lai bị lừa sang Campuchia

Nhịp sống hôm nay: Sống đẹp từ những điều bình dị

Sống khỏe mỗi ngày: Những người không nên uống nước chanh

Thời tiết hôm nay:

- Cảnh báo mưa giông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên vùng biển Gia Lai.

- Cảnh báo giông, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên đất liền ở một số địa phương trong tỉnh.

