Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

Cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ kiểm tra những diện tích rừng liền kề với rẫy sản xuất của người dân. Ảnh: N.D

Gia Lai hiện có khoảng 650.668 ha đất có rừng, trong đó, rừng tự nhiên khoảng 478.681 ha, rừng trồng 158.710 ha, rừng trồng chưa thành rừng hơn 13.276 ha. Những tháng đầu năm 2025, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp giảm so với cùng kỳ năm ngoái và không xảy ra các vụ xâm hại tài nguyên rừng quy mô lớn.

Ông Trương Quốc Dụng-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa-thông tin: Những năm trước đây, công tác quản lý, bảo vệ rừng của địa phương gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, lực lượng quản lý, bảo vệ rừng mỏng nên các đối tượng đã lợi dụng thực hiện các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng.

Việc triển khai thực hiện phương án lắp đặt, quản lý, vận hành camera an ninh hỗ trợ giám sát quản lý, bảo vệ rừng kết hợp giám sát an ninh trật tự đã giúp công tác quản lý, bảo vệ rừng đạt hiệu quả cao hơn. Từ cuối năm 2024 đến nay, các cơ quan chức năng của huyện đã phát hiện, bắt giữ 6 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa, để có kết quả này, ngay từ đầu năm, đơn vị đã chủ động tham mưu UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã có rừng, đơn vị chủ rừng tăng cường phối hợp, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát hiện kịp thời các hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Bên cạnh đó, chủ động nắm bắt, trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, truy quét ở những điểm “nóng”, khu vực rừng giáp ranh với các tỉnh lân cận để phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Còn tại huyện Chư Păh, từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng chức năng chưa phát hiện tổ chức, cá nhân nào vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Ông Nguyễn Ngọc Ni-Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Chư Păh-cho biết: Thời gian qua, đơn vị thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện, UBND xã và đơn vị chủ rừng tổ chức tuần tra, kiểm soát tại những địa bàn trọng điểm. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân sống gần rừng cùng tham gia quản lý, bảo vệ rừng.

Thông tin từ Chi cục Lâm nghiệp-Kiểm lâm tỉnh (Sở Nông nghiệp và Môi trường), từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng của tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 38 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, giảm 24 vụ so với cùng kỳ năm trước. Tang vật vi phạm được thu giữ gồm: 25 m3 gỗ loại thông thường, 36,6 ster củi, 3 xe ô tô, 18 xe công nông, 25 xe máy, diện tích rừng bị phá 1,8 ha (giảm 4,5 ha). Cơ quan chuyên môn xử phạt vi phạm hành chính 21 vụ với số tiền hơn 117 triệu đồng, tịch thu 6,4 m3 gỗ các loại. Hiện đang tiếp tục xác minh, xử lý 17 vụ. Các địa phương có số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp giảm như: huyện Kbang, huyện Chư Prông, thị xã Ayun Pa…

Ông Trương Thanh Hà-quyền Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp-Kiểm lâm tỉnh-cho hay: Thời gian qua, Chi cục thường xuyên tham mưu UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các địa phương triển khai quyết liệt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. Nhờ đó, tình trạng phá rừng làm rẫy, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật được ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Các lực lượng chức năng của tỉnh diễn tập phòng chống cháy rừng trong mùa khô 2024-2025. Ảnh: N.D

Trên thực tế, công tác quản lý, bảo vệ rừng đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, theo ông Hà, khó khăn hiện nay là thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài, diện tích rừng trồng đan xen với diện tích nương rẫy nên khó kiểm soát người dân mang lửa vào rừng sử dụng dễ gây cháy rừng. Tình trạng vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp có giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp tại một số địa phương như: Chư Prông, Kông Chro…

Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong trao đổi thông tin nhiều thời điểm chưa kịp thời. Ngoài ra, chưa có sự thống nhất giữa Luật Lâm nghiệp và Luật Đất đai trong việc giao rừng sản xuất là rừng tự nhiên cho hộ gia đình, cá nhân quản lý...

“Thời gian tới, Chi cục tiếp tục tham mưu các cấp, ngành của tỉnh triển khai kế hoạch điều tra, kiểm kê rừng, xây dựng hệ thống bản đồ quy hoạch lâm nghiệp quốc gia trên địa bàn. Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện xây dựng hệ thống kênh nhánh thủy lợi Ia Mơr.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và kiểm lâm địa bàn tăng cường phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của các đơn vị chủ rừng, UBND các xã trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”-quyền Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp-Kiểm lâm tỉnh nhấn mạnh.