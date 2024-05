(GLO)- Sáng 30-5, tại xã Ia Blang (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), Ban Thường vụ Huyện Đoàn, Hội LHTN Việt Nam huyện phối hợp với Công ty TNHH Đức Dung (Honda Đức Dung) tổ chức chương trình tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho đoàn viên, hội viên, thanh niên năm 2024.

Tại chương trình, 350 đoàn viên, hội viên, thanh niên đến từ thị trấn Chư Sê và các xã: Ia Blang, Ia Ko, Ia Pal, Ia H’lốp, Dun, Ia Glai đã được nghe đại diện Honda Đức Dung phổ biến, tập huấn những kiến thức về an toàn giao thông, pháp luật an toàn giao thông đường bộ; hướng dẫn về các loại biển báo giao thông, kỹ năng lái xe an toàn và những quy tắc khi tham gia giao thông; đồng thời, thực hành trên máy tập lái xe RT và tham gia thử thách lái xe thăng bằng trên ván hẹp.

Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức cũng đã trao tặng phần quà cho những đoàn viên, thanh niên có kỹ năng tốt trong phần trải nghiệm thực hành.

Đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”; nâng cao nhận thức và ý thức của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong việc chấp hành pháp luật an toàn giao thông, xây dựng nét văn hóa giao thông và ngăn ngừa các nguy cơ gây tai nạn giao thông trong thanh thiếu niên; từ đó, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện.