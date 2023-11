Chư Prông: Bàn giao nhà tình nghĩa cho 3 gia đình có hoàn cảnh khó khăn

(GLO)- Ngày 12-11, Công an huyện Chư Prông, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV-Chi nhánh Phố Núi và Chi nhánh Nam Gia Lai phối hợp với chính quyền địa phương bàn giao 3 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

3 căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho các gia đình: chị Kpă Phyơng (làng Bò), chị Rơ Lan Phiên (tổ dân phố 6, cùng thị trấn Chư Prông), anh Rơ Lan Blêu (làng Xung Beng, xã Ia Drăng). Các gia đình này đều chưa có nhà ở ổn định, phải sống chung với bố mẹ hoặc đang ở nhà tạm bợ; không có điều kiện để xây nhà mới.

Tổng kinh phí xây dựng 3 căn nhà hơn 230 triệu đồng; trong đó, Phòng PA04-Công an tỉnh Gia Lai kết nối với các Mạnh Thường Quân, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV-Chi nhánh Phố Núi và Chi nhánh Nam Gia Lai hỗ trợ mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện, Công an các xã ủng hộ với tổng số hơn 80 triệu đồng.

Dịp này, lãnh đạo Công an huyện, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng trao tặng những vật dụng thiết yếu cho các gia đình. Đây là việc làm mang tính nhân văn sâu sắc của lực lượng Công an tỉnh Gia Lai cùng các Mạnh Thường Quân, doanh nghiệp nhằm giúp các gia đình hoàn cảnh khó khăn có nơi ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, góp phần giảm nghèo bền vững.

KHÁNH PHONG