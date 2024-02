Cho vay 40 triệu đồng, 2 tháng sau ép nạn nhân nhận nợ 700 triệu đồng

Vụ cho vay với lãi suất “siêu cắt cổ” nêu trên vừa được Công an huyện Vĩnh Thạnh chuyển Công an tỉnh Bình Định điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Sáng 24-2, nguồn tin từ Công an huyện Vĩnh Thạnh cho biết cơ quan này đang tiến hành các thủ tục để chuyển giao hồ sơ vụ án cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản cùng đối tượng Đỗ Thị Phương (SN 1974; ngụ xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Vĩnh Thạnh, ngày 29-5-2023, bà Đinh Thị Đâm (SN 1984; ngụ xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh) đến nhà bà Phương mượn 10 triệu đồng. Khoảng 20 ngày sau (18-6-2023), bà Đâm tiếp tục đến nhà bà Phương mượn lần hai với số tiền 15 triệu đồng.



Sau khi mượn số tiền trên, bà Đâm và gia đình không có ngày nào yên ổn. Cụ thể, từ tháng 6 đến tháng 8-2023, bà Phương liên tục hăm dọa, khủng bố tinh thần và ép bà Đâm ký hai giấy nhận nợ từ 10 triệu đồng thành 101 triệu đồng và từ 15 triệu đồng thành 400 triệu đồng.

Bà Đâm không có tiền trả, bà Phương ép bà bán rẫy keo và đào của mẹ mình để trừ khoản viết giấy nhận nợ 101 triệu đồng. Chưa hết, bà Phương còn ép bà Đâm vay tiền của bà Trương Thị Tuyết Hồng (SN 1966; ngụ xã Vĩnh Hảo; là bạn bà Phương) 60 triệu đồng để trả nợ cho mình.

Ngày 22-9-2023, bà Phương tiếp tục đến nhà bà Đâm đòi nợ và giật một điện thoại di động mang về. Ngày 11-10-2023, bà Phương cùng bà Hồng tiếp tục cưỡng đoạt một xe máy trị giá 6,6 triệu đồng của bà Đâm để trừ nợ.

Qua củng cố các chứng cứ thu thập được, cuối năm 2023, Công an huyện Vĩnh Thạnh đã khởi tố Đỗ Thị Phương về tội "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự" và "Cưỡng đoạt tài sản"; đồng thời khởi tố bà Trương Thị Tuyết Hồng tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Trong quá trình điều tra, Công an huyện Vĩnh Thạnh xác định ngoài nạn nhân là bà Đinh Thị Đâm, Đỗ Thị Phương còn cho ông B.V.K. (ngụ huyện Vĩnh Thạnh) vay 15 triệu đồng vào tháng 9-2023. Hai tháng sau, bà Phương dọa sẽ đăng Facebook bôi nhọ danh dự và ép ông K. viết giấy nhận nợ 200 triệu đồng.

Sau khi phát hiện thêm nạn nhân B.V.K, do vượt quá thẩm quyền nên Công an huyện Vĩnh Thạnh và các cơ quan tố tụng liên quan đã họp, thống nhất chuyển hồ sơ vụ án lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định điều tra, xử lý theo quy định.