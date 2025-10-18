(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu chấn chỉnh toàn bộ hoạt động chuyên môn tại các cơ sở y tế, bảo đảm tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật và các biện pháp đảm bảo an toàn cho người bệnh.