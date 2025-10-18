Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Chấn chỉnh toàn bộ hoạt động chuyên môn tại các cơ sở y tế

Chấn chỉnh toàn bộ hoạt động chuyên môn tại các cơ sở y tế

MỘC TRÀ MỘC TRÀ CHIẾN THẮNG MINH THẢO

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu chấn chỉnh toàn bộ hoạt động chuyên môn tại các cơ sở y tế, bảo đảm tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật và các biện pháp đảm bảo an toàn cho người bệnh.
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
02:00

Tin nhanh đầu ngày:

- Hội nghị Tỉnh ủy Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai giám sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Chấn chỉnh toàn bộ hoạt động chuyên môn tại các cơ sở y tế

- Trên 2,6 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba qua kênh Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai

- 21 thanh thiếu niên xã Hoài Ân ký cam kết không vi phạm giao thông

12:19

Nhịp sống hôm nay:

- Cà phê quay đầu tăng, hồ tiêu duy trì giá ổn định

- Vàng tiếp tục "leo dốc", vàng miếng lập đỉnh mới

14:50

Sắc màu Việt: Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

18:27

Thời tiết hôm nay:

- Cảnh báo mưa giông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên vùng biển Gia Lai.

- Cảnh báo mưa giông kèm sét, lốc cục bộ trên đất liền khu vực Cao nguyên Trung Bộ

null