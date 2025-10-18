Tin nhanh đầu ngày:
- Hội nghị Tỉnh ủy Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai giám sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
- Chấn chỉnh toàn bộ hoạt động chuyên môn tại các cơ sở y tế
- Trên 2,6 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba qua kênh Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai
- 21 thanh thiếu niên xã Hoài Ân ký cam kết không vi phạm giao thông
Nhịp sống hôm nay:
- Cà phê quay đầu tăng, hồ tiêu duy trì giá ổn định
- Vàng tiếp tục "leo dốc", vàng miếng lập đỉnh mới
Sắc màu Việt: Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến
Thời tiết hôm nay:
- Cảnh báo mưa giông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên vùng biển Gia Lai.
- Cảnh báo mưa giông kèm sét, lốc cục bộ trên đất liền khu vực Cao nguyên Trung Bộ