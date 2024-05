Cảnh sát 113: Chỗ dựa tin cậy của người dân Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, Đội Cảnh sát 113 (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai) trở thành lực lượng tiên phong trong đấu tranh phòng-chống tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Thiếu tá Phan Duy Lâm-Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội-cho biết: Thời gian qua, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, nổi cộm là tình trạng sử dụng vũ khí tự chế, vũ khí thô sơ, các loại công cụ hỗ trợ trái phép và tình trạng chống người thi hành công vụ.

Để đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Trong đó, đơn vị thực hiện tốt công tác trực ban, ứng trực chiến đấu 24/24 giờ; vào các đợt cao điểm thì duy trì trực 100% quân số đảm bảo công tác tiếp nhận, xử lý và giải quyết kịp thời các vụ việc về ANTT.

Cùng với đó, đơn vị phân công lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, an toàn giao thông để nắm tình hình, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra.

Theo thống kê, từ ngày 14-12-2023 đến nay, Đội Cảnh sát 113 đã tiếp nhận 606 tin trên địa bàn TP. Pleiku và 62 tin tại các huyện, thị xã. Trong đó, lực lượng Cảnh sát 113 trực tiếp giải quyết 357 tin, đề nghị Công an các cấp giải quyết 311 tin. Đội Cảnh sát 113 đã điều động 1.432 lượt cán bộ, chiến sĩ, 711 lượt phương tiện chuyên dụng đến hiện trường giải quyết ban đầu các vụ việc về ANTT.

Qua đó, đơn vị tạm giữ 39 đối tượng sử dụng hung khí, tổ chức đánh nhau gây rối trật tự; thu giữ 29 dao tự chế, 8 gậy sắt, 1 đèn pin tích hợp roi điện, 1 bình xịt hơi cay; 7 hộp pháo với trọng lượng 14,4 kg, 12 viên đạn chưa sử dụng, 9 vỏ đạn…

Bên cạnh đó, đơn vị điều động 5.528 lượt cán bộ, chiến sĩ với 2.908 lượt phương tiện chuyên dụng thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, an toàn giao thông. Qua đó, lập biên bản 132 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 107 giấy tờ liên quan, 25 xe máy. Trong đó, ra quyết định xử phạt hành chính 107 trường hợp với số tiền 64,5 triệu đồng; bàn giao cho Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) 25 trường hợp để xử lý theo thẩm quyền.

Ngoài ra, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát 113 còn phát hiện 7 vụ, bắt giữ 30 đối tượng liên quan đến ma túy, sử dụng súng, hung khí gây rối trật tự công cộng; thu giữ 2 gói ni lông bên trong chứa chất màu trắng, 4 viên nén (đối tượng khai nhận là ma túy); thu giữ 21 con dao tự chế, 2 khẩu súng bắn đạn chì, 22 viên đạn chì…

Theo Thiếu tá Lâm, hoạt động của lực lượng Cảnh sát 113 đã khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm. “Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường triển khai kế hoạch, phương án, tổ chức lực lượng vũ trang tuần tra, kiểm soát địa bàn phức tạp, trọng điểm về ANTT để phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, giải quyết kịp thời các vụ việc về ANTT, xử lý các hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và phương châm “Nhanh mạnh nhất, kịp thời nhất, hiệu quả nhất”. Tập huấn quân sự, võ thuật, quản lý sử dụng các loại vũ khí, trang-thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ được trang bị cho lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh”-Thiếu tá Lâm cho biết thêm.