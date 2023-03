Ngày 2-3, Công an huyện Đak Đoa cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ để củng cố hồ sơ xử lý khoảng 40 thanh-thiếu niên mang hung khí đi đánh nhau trên địa bàn thị trấn Đak Đoa. Theo thông tin ban đầu, vào đầu tháng 2 vừa qua, Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1999, trú tại xã Trang, huyện Đak Đoa) đăng dòng trạng thái về tâm trạng trên trang Facebook cá nhân của mình thì H.P.H. (SN 2006, trú tại xã An Phú, TP. Pleiku) vào thả icon hình mặt cười. Sau đó, hai bên có lời qua tiếng lại. Bực tức, Tuấn nhắn tin thách thức và hẹn gặp mặt để đánh nhau thì H. đồng ý.

Để “thị uy sức mạnh”, cả H. và Tuấn đã rủ thêm bạn bè (mỗi bên gần 20 người) ở các xã Biển Hồ, Trà Đa, An Phú (TP. Pleiku), Nam Yang, Kdang, xã Trang (huyện Đak Đoa) chuẩn bị các loại hung khí hẹn gặp nhau giải quyết mâu thuẫn vào tối 13-2 tại đường Hồ Xuân Hương (thị trấn Đak Đoa). Khi gặp nhau, hai nhóm đã lao vào hỗn chiến. H. dùng dao chém khiến B.V.T. (SN 2006, trú tại xã Nam Yang) và H.Q.V. (SN 2006, trú tại xã Trang) bị thương ở vùng đầu và chân, phải đưa đi cấp cứu. Vụ việc sau đó đã được Công an huyện và Công an thị trấn Đak Đoa phối hợp ngăn chặn. Thiếu tá Lê Anh Tuấn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự (Công an huyện Đak Đoa) thông tin: Qua xác minh, các đối tượng trên đều còn rất trẻ (sinh từ năm 1999 đến 2006) và có một số em đang là học sinh nhưng hành vi hết sức liều lĩnh. Trước khi gặp nhau, cả hai nhóm đối tượng đã chuẩn bị dao, gậy gộc, bom xăng… để giải quyết mâu thuẫn.

“Qua làm việc với các đối tượng liên quan có thể thấy, các em trong độ tuổi này thường có suy nghĩ bồng bột, thích chứng tỏ bản thân. Một nguyên nhân khác xuất phát từ chính các gia đình. Nhiều phụ huynh chiều chuộng con quá mức, thiếu quản lý con em mình trong cuộc sống hàng ngày hoặc thường xuyên la mắng, cư xử thô bạo khiến một số em hình thành tính ích kỷ, bạo lực, vô kỷ luật. Cùng với đó, các em sớm tiếp xúc với game, phim ảnh có nội dung bạo lực, tâm-sinh lý nhiều thay đổi, thích thể hiện nên khi tiếp xúc với các đối tượng xấu thường dễ bị rủ rê, lôi kéo”-Thiếu tá Tuấn phân tích.

Ngày 19-2 vừa qua, trong lúc đánh bida với bạn tại quán K. (đường Trần Quang Khải, phường Diên Hồng, TP. Pleiku), em L.Đ.P. (SN 2005, trú tại phường Thắng Lợi, TP. Pleiku), học sinh lớp 12, Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương-Gia Lai bị một số đối tượng hành hung và dùng vật nhọn đâm thấu phổi. Nguồn cơn sự việc được cho là xuất phát từ những mâu thuẫn trước đó giữa hai bên.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 18-12-2022, do mâu thuẫn trong quá trình ăn nhậu tại thị xã Ayun Pa với anh Rcom Tú (SN 1997) và Rcom Lâm (SN 1995, cùng trú tại buôn Mi Hoan, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện), Rcom Vỏ (SN 2003, trú tại xã Ia Trok, huyện Ia Pa) đã rủ Rơ Ô Tiêm (SN 2005), Nay Kiên (SN 2001), Nay Thanh (SN 2004, trú cùng xã) cầm dao, gậy tre tìm đánh anh Lâm và Tú. Khi phát hiện anh Lâm và Tú chạy xe trên quốc lộ 25 hướng về huyện Phú Thiện, nhóm của Vỏ đã sử dụng xe máy truy đuổi. Đến địa phận buôn Ơi Hly (xã Ia Hiao), Tiêm sử dụng xe máy ép chặn phía trước khiến xe của anh Lâm, Tú bị ngã. Tại đây, Vỏ đã dùng dao chém vào đầu anh Lâm. Sau đó, anh Lâm vùng dậy bỏ chạy. Vỏ tiếp tục dùng dao chém lại liên tục vào người anh Tú khiến nạn nhân ngã xuống đất. Lúc này, Tiêm, Thanh và Kiên cũng lao vào đánh anh Tú. Thấy anh Tú bất tỉnh thì cả nhóm bỏ đi. Ngày 16-2 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Thiện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 đối tượng này.

Các vụ việc nêu trên là hồi chuông cảnh báo về mức độ bạo lực, xem thường pháp luật của một bộ phận thanh-thiếu niên hiện nay. Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ, nhất thời mà các nhóm thanh-thiếu niên đã có những hành động manh động, liều lĩnh, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Theo cơ quan Công an, để ngăn ngừa bạo lực trong thanh-thiếu niên và học sinh, ngành Giáo dục cần thường xuyên phối hợp cùng lực lượng Công an, các đoàn thể, chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng này nhằm nâng cao nhận thức về hậu quả của hành vi bạo lực. Các trường học, cơ sở giáo dục, giáo viên cần thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với gia đình; các bậc phụ huynh cần gần gũi với các em để nắm bắt tâm-sinh lý, quản lý, giáo dục con em, kịp thời phát hiện những mâu thuẫn trong cuộc sống để giải quyết ngay từ sớm, trong trường hợp có dấu hiệu phức tạp phải nhanh chóng thông tin đến lực lượng Công an để kịp thời ngăn chặn, xử lý.