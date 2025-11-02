Tin nhanh đầu ngày:
+ Tăng tốc chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai
+ Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong vụ đường mới sửa đã hỏng ở xã Ia Pa
+ “Ngày hội Di sản văn hóa” năm 2025: Diễn ra từ ngày 21 đến 23-11 tại Pleiku
+ Thông qua nội dung dự án Luật Thương mại điện tử
+ Cảnh báo mã độc đang lan truyền trên các hội nhóm mạng xã hội
Nhịp sống hôm nay
+ Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2025: Gia Lai có 1 cá nhân, 2 tập thể đạt giải
+ Khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông
Sắc màu Việt: Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn
Sống khỏe: Giá trị dinh dưỡng của ớt chuông vàng
Thời tiết: Dự báo khu vực Đông Gia Lai xuất hiện 2-3 đợt mưa lớn diện rộng trong tháng 11