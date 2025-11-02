Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai ngày mới

Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Cảnh báo mã độc đang lan truyền trên các hội nhóm mạng xã hội

PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: Tăng tốc chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai; Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong vụ đường mới sửa đã hỏng ở xã Ia Pa; Cảnh báo mã độc đang lan truyền trên các hội nhóm mạng xã hội...
Tin nhanh đầu ngày:

+ Tăng tốc chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai

+ Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong vụ đường mới sửa đã hỏng ở xã Ia Pa

+ “Ngày hội Di sản văn hóa” năm 2025: Diễn ra từ ngày 21 đến 23-11 tại Pleiku

+ Thông qua nội dung dự án Luật Thương mại điện tử

+ Cảnh báo mã độc đang lan truyền trên các hội nhóm mạng xã hội

10:08

Nhịp sống hôm nay

+ Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2025: Gia Lai có 1 cá nhân, 2 tập thể đạt giải

+ Khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông

12:24

Sắc màu Việt: Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

15:20

Sống khỏe: Giá trị dinh dưỡng của ớt chuông vàng

16:56

Thời tiết: Dự báo khu vực Đông Gia Lai xuất hiện 2-3 đợt mưa lớn diện rộng trong tháng 11

