02:03

Tin nhanh đầu ngày:

+ Tăng tốc chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai

+ Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong vụ đường mới sửa đã hỏng ở xã Ia Pa

+ “Ngày hội Di sản văn hóa” năm 2025: Diễn ra từ ngày 21 đến 23-11 tại Pleiku

+ Thông qua nội dung dự án Luật Thương mại điện tử

+ Cảnh báo mã độc đang lan truyền trên các hội nhóm mạng xã hội