Cảnh báo lũ khẩn cấp trên sông Ba

Cụ thể, hiện nay, lũ vùng hạ lưu sông Ba đã đạt đỉnh và xuống chậm, đỉnh lũ tại trạm Ayun Pa là 158.29 m, xuất hiện lúc 6 giờ ngày 7-11, cao hơn báo động 3 là 2.29 m, thấp hơn lũ lịch sử là 0.40 m. Mực nước lúc 15 giờ tại trạm Ayun Pa là 157.10 m, cao hơn báo động 3 là 1.10 m.

Cứu hộ người dân mắc kẹt lo lũ lên nhanh ở phường Ayun Pa. Ảnh: Văn Ngọc



Trong 24 giờ tới, mực nước giảm dần về mức dưới báo động 1, với biên độ 5.10 m.

Nước lũ gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp ven sông Ba thuộc các xã, phường Ia Hiao, Phú Thiện, Ayun Pa, Ia Pa, Ia Rbol, Ia Sao, Ia Tul, Ia Rsai, Uar, Phú Túc, Ia Dreh.

Nước lũ, ngập lụt ở các vùng trũng thấp có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; có thể gây ra những thiệt hại rất nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng, đường giao thông, cầu cống, nhà cửa, hoa màu, cây trồng.

Do đó, cơ quan chức năng, các địa phương không nên chủ quan và chủ động trong việc ứng phó; người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, dòng nước cũng như các bản tin, thông báo từ cơ quan chức năng nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.