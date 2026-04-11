Cần sớm làm rõ đơn tố cáo bị hành hung, mất tài sản tại xã Ia Ly

(GLO)- Theo phản ánh của chị Nguyễn Thị Thúy Nga (SN 1991, trú tại xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), ngày 9-1-2025, chị cùng anh N.V.H. (trú tại xã Ia Ly, nhân viên làm việc bán thời gian cho gia đình chị) đến khu vực thị trấn Ia Ly (nay là xã Ia Ly) để giải quyết công việc.

Sau đó, anh H. đi việc riêng và bảo chị Nga chờ tại một quán cà phê gần nhà mình. Tuy nhiên, sau đó, chị Nga không thể liên lạc được với anh H.

Lúc đó, cháu Q. (10 tuổi, con gái anh H.) nhắn tin cho chị Nga cho biết cũng không liên lạc được với bố. Cháu đang ở nhà với anh trai, không có mẹ ở nhà. Do quen biết gia đình anh H. từ trước, lo ngại có tình huống bất thường, chị Nga đề nghị cháu đến gặp để cùng đi tìm.

Sau khi cháu Q. đến nơi, hai cô cháu đã đi tìm tại một số địa điểm anh H. thường lui tới nhưng không tìm thấy. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, cháu Q. xin về nhà chị Nga để chờ tin bố. Lo ngại cháu nhỏ ở nhà không có người lớn chăm sóc, chị Nga đồng ý đưa cháu đi cùng.

Chị Nga cho biết: Sau khi về nhà, chị bảo cháu Q. gọi điện thông báo cho mẹ là Đặng Thị Duyên biết đang ở cùng mình. Tuy nhiên, đến khoảng 18 giờ cùng ngày, chị Nga nhận được nhiều cuộc gọi chửi bới, đe dọa, cho rằng chị có hành vi bắt cóc trẻ em. Một số người tự xưng là Công an (CA) yêu cầu chị đưa cháu trở lại Ia Ly. Do không xác minh được danh tính người gọi, chị đã nhờ người thân hỗ trợ trình báo cơ quan CA địa phương.

Sự việc kéo dài đã hơn 1 năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm khiến chị Nguyễn Thị Thúy Nga bức xúc. Ảnh: D.M

Đến khoảng 16 giờ ngày 25-1-2025, khi đang đi công việc tại khu vực xã Ia Ly, chị Nga bị chị Duyên chặn đường, dùng mũ bảo hiểm đánh vào vùng đầu và mặt, đồng thời hô hoán nội dung liên quan đến việc “bắt cóc trẻ em” khiến nhiều người xung quanh chú ý.

“Ngay lúc đó, lực lượng CA đã có mặt can thiệp và đưa tôi đến cơ sở y tế kiểm tra. Trong quá trình xảy ra xô xát, túi xách cá nhân của tôi bị giật, sau đó phát hiện mất khoảng 30 triệu đồng, gồm tiền cá nhân và tiền hàng của công ty mà tôi đang giữ” - chị Nga cho biết.

Liên quan đến vụ việc, chị Nga đã làm đơn gửi cơ quan CA đề nghị xem xét xử lý các hành vi mà chị cho là vu khống, xúc phạm danh dự và hành hung gây thương tích. Tuy nhiên, theo thông tin chị Nga cung cấp, đến ngày 27-9-2025, cơ quan CA đã ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm do hết thời hạn.

Sau đó, ngày 19-3-2026, Cơ quan CSĐT (CA tỉnh) đã ban hành quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin sau khi có kết luận giám định xác định chị Nga bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 6%.

Trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo CA xã Ia Ly cho biết: Sau khi có quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm, cơ quan chức năng đang tiến hành các bước điều tra theo trình tự, thủ tục.

“Dù biết cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, tôi vẫn mong vụ việc sớm được giải quyết dứt điểm để trả lại sự trong sạch cho bản thân, ổn định tâm lý, cuộc sống và công việc. Vụ việc kéo dài hơn 1 năm qua đã ảnh hưởng đáng kể đến uy tín cá nhân cũng như sinh hoạt gia đình tôi” - chị Nga chia sẻ.