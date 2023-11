Cách tránh mua phải SSD tân trang

Không có cách nào đáng tin cậy tuyệt đối để xác định xem SSD đã được tân trang hay chưa, nhưng vẫn có một số cách để giúp xác minh và xác định tình trạng của ổ đĩa mà người dùng có thể tham khảo.

Kiểm tra hộp đựng là cách đơn giản nhất bởi việc làm giả tem gốc là khá khó khăn, đặc biệt khi seal từ các thương hiệu lớn là loại dùng một lần, sau khi mở ra gần như không thể khôi phục được. Trong khi đó, nhiều thương hiệu nhỏ sử dụng nhãn trong suốt, về cơ bản là vô hình. Lúc này người dùng hãy kiểm tra xem nó còn nguyên vẹn hay không.

Bề mặt của SSD chủ yếu phụ thuộc vào các điểm tiếp xúc mà chúng ta thường gọi là "ngón tay vàng". Nói chung, SSD được kiểm tra trước khi xuất xưởng, nhưng chúng sẽ không để lại dấu vết rõ ràng trên bề mặt ngón tay vàng, nếu có vết mòn rõ ràng trên nó thì có lẽ đó là "ổ SSD từng được sử dụng".

Sau đó là quá trình lắp đặt. Người dùng có thể sử dụng CrystalDiskInfo để xem dung lượng SSD, ở đây họ cần so sánh nó với dung lượng danh nghĩa. Dung lượng của hầu hết ổ thể rắn giao thức NVMe sẽ lớn hơn một chút so với dung lượng danh nghĩa. Ví dụ: 512 GB có thể nhận dạng 512,1 GB, nếu dung lượng quá nhỏ người dùng cần cảnh giác vì đây có thể là tình trạng giảm dung lượng do chặn bad block nên SSD này cũng đã trải qua quá trình sử dụng lâu dài.

Tiếp theo là CrystalDiskInfo, tập trung vào số lần bật nguồn, thời gian bật nguồn, dung lượng ghi và dung lượng đọc ở góc trên bên phải. Thông thường, các ổ SSD mới sẽ có số lần bật nguồn chỉ một chữ số, nhưng thời gian không quá 1 giờ, dung lượng đọc ghi không quá 1 giờ, tất cả đều bằng 0. Cần lưu ý tin nhắn SMART được phần mềm đọc từ SSD, có thể reset về 0 trong quá trình đổi mới nên dữ liệu này chỉ dùng để khắc phục sự cố chứ không dùng làm tiêu chí để đánh giá các đĩa mới.

Trên thực tế, đối với hầu hết người dùng, không nên mua SSD qua các kênh không chính thức mà chờ đợi lễ hội mua sắm hằng năm là một lựa chọn tốt. Tuy nhiên, giá chip nhớ sẽ tăng trong tương lai và SSD có thể không còn mức giá tốt nữa.