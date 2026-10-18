Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Bộ GD&ĐT yêu cầu đại học mở rộng dạy bằng tiếng Anh, sinh viên cần chuẩn bị gì?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo VnExpress, Vietnamnet)

(GLO)- Trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2026-2027, Bộ GD&ĐT đề nghị các trường đẩy mạnh giảng dạy bằng tiếng nước ngoài, trong đó có tiếng Anh; đồng thời xây dựng lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Đây là một trong những định hướng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học, phát triển nguồn nhân lực và tăng khả năng hội nhập quốc tế.

bo-gddt-yeu-cau-dai-hoc-mo-rong-day-bang-tieng-anh-sinh-vien-can-chuan-bi-gi.jpg
Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Hoàng Giang/VnExpress

Theo đó, các cơ sở đào tạo được yêu cầu gắn nhiệm vụ này với kế hoạch phát triển cụ thể, thúc đẩy hợp tác quốc tế, tăng cường trao đổi giảng viên, sinh viên và nâng cao chất lượng đào tạo. Hiệu quả hợp tác cần được đánh giá thông qua các sản phẩm đào tạo, nghiên cứu khoa học và kết quả thực tế.

Chủ trương trên phù hợp với định hướng nâng cao năng lực ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục. Mục tiêu đặt ra đến năm 2035 là 100% học sinh, sinh viên được học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.

Thực tế, một số trường đại học đã chủ động xây dựng lộ trình tăng cường giảng dạy bằng tiếng Anh. Tháng 7-2025, Đại học Kinh tế Quốc dân công bố kế hoạch đến năm 2028, tất cả các ngành có ít nhất 30% học phần được giảng dạy bằng tiếng Anh, kể cả chương trình chuẩn.

Trước xu hướng này, sinh viên cần chủ động nâng cao năng lực ngoại ngữ, đặc biệt là khả năng đọc tài liệu chuyên ngành, nghe giảng, thảo luận và trình bày kiến thức bằng tiếng Anh.

Việc tích lũy từ vựng chuyên môn, tiếp cận giáo trình quốc tế và rèn luyện kỹ năng thuyết trình sẽ giúp người học thích nghi tốt hơn với môi trường đào tạo mới.

Tuy nhiên, mở rộng giảng dạy bằng tiếng Anh cũng đặt ra yêu cầu về đội ngũ giảng viên, học liệu và phương pháp giảng dạy. Các trường cần có lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm sinh viên vừa tiếp thu tốt kiến thức chuyên môn, vừa nâng cao năng lực ngoại ngữ.

Nếu được triển khai hiệu quả, chủ trương này sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức quốc tế, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động và tạo điều kiện để sinh viên tham gia các chương trình học tập, nghiên cứu trong môi trường quốc tế.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Học sinh cả nước hướng tới sử dụng kho học liệu số quốc gia miễn phí, kết nối VNeID

Học sinh cả nước hướng tới sử dụng kho học liệu số quốc gia miễn phí, kết nối VNeID

Tin tức

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 1965/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hệ thống học liệu số quốc gia đối với giáo dục phổ thông”. Đề án hướng tới xây dựng hạ tầng học liệu số dùng chung, phục vụ đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông.

Học ngành nào được giảm 70% học phí năm học 2026-2027?

Học ngành nào được giảm 70% học phí năm học 2026-2027?

Tin tức

(GLO)- Năm học 2026-2027, học sinh, sinh viên theo học các ngành, nghề trình độ trung cấp, cao đẳng thuộc danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được giảm 70% học phí. Chính sách cũng áp dụng với người học một số ngành nghệ thuật truyền thống và các đối tượng đáp ứng điều kiện theo quy định.

Vụ thiếu sách giáo khoa sẽ được kiểm tra những gì?

Vụ thiếu sách giáo khoa sẽ được kiểm tra những gì?

Tin tức

(GLO)- Tình trạng thiếu sách giáo khoa (SGK) đầu năm học 2026-2027 đặt ra yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Bộ Chính trị đã thành lập đoàn kiểm tra toàn diện ngành giáo dục, trong đó có nội dung về SGK.

Khảo sát kết quả thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Khảo sát kết quả thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tin tức

(GLO)- Chiều 9-10, Đoàn khảo sát của Bộ GD&ĐT đã có buổi làm việc với Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai về kết quả thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Giảm môn thi vào lớp 10 cuộc đua có thể căng hơn?

Giảm môn thi vào lớp 10, cuộc đua có thể căng hơn?

Tin tức

(GLO)- Dự thảo của Bộ GD&ĐT đề xuất nếu tổ chức thi tuyển vào lớp 10 thì thí sinh chỉ thi Toán và Ngữ văn. Vì vậy, giảm từ 3 xuống 2 môn thi có thể giúp học sinh bớt thời gian ôn luyện nhưng chưa giải quyết áp lực cốt lõi khi số chỗ học THPT công lập còn hạn chế.

Địa phương mạnh tay ‘đặt hàng’ bác sĩ: Miễn học phí, hỗ trợ sinh hoạt để đổi lấy cam kết trở về

Địa phương mạnh tay "đặt hàng" bác sĩ: Miễn học phí, hỗ trợ sinh hoạt để đổi lấy cam kết trở về

Tin tức

(GLO)- HĐND tỉnh Quảng Trị triển khai chính sách hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí lên đến 6 triệu đồng/tháng cho sinh viên ngành bác sĩ đa khoa, kèm điều kiện cam kết trở về công tác tại địa phương sau khi tốt nghiệp; trường hợp vi phạm phải đền bù gấp 5 lần kinh phí được hỗ trợ.

Mỹ đề xuất phí OPT 70.000 USD, du học sinh Việt Nam đối mặt nguy cơ tăng chi phí

Mỹ đề xuất phí OPT 70.000 USD, du học sinh Việt Nam đối mặt nguy cơ tăng chi phí

Tin tức

(GLO)- Ngày 7-10, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) công bố đề xuất thu 70.000 USD đối với mỗi sinh viên diện thị thực F-1 được trường giới thiệu tham gia chương trình đào tạo thực hành tùy chọn (OPT). Nếu thông qua, khoản phí có thể làm tăng chi phí và thu hẹp cơ hội làm việc của sinh viên quốc tế.

null