Bộ GD&ĐT yêu cầu đại học mở rộng dạy bằng tiếng Anh, sinh viên cần chuẩn bị gì?

(GLO)- Trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2026-2027, Bộ GD&ĐT đề nghị các trường đẩy mạnh giảng dạy bằng tiếng nước ngoài, trong đó có tiếng Anh; đồng thời xây dựng lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Đây là một trong những định hướng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học, phát triển nguồn nhân lực và tăng khả năng hội nhập quốc tế.

Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Hoàng Giang/VnExpress

Theo đó, các cơ sở đào tạo được yêu cầu gắn nhiệm vụ này với kế hoạch phát triển cụ thể, thúc đẩy hợp tác quốc tế, tăng cường trao đổi giảng viên, sinh viên và nâng cao chất lượng đào tạo. Hiệu quả hợp tác cần được đánh giá thông qua các sản phẩm đào tạo, nghiên cứu khoa học và kết quả thực tế.

Chủ trương trên phù hợp với định hướng nâng cao năng lực ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục. Mục tiêu đặt ra đến năm 2035 là 100% học sinh, sinh viên được học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.

Thực tế, một số trường đại học đã chủ động xây dựng lộ trình tăng cường giảng dạy bằng tiếng Anh. Tháng 7-2025, Đại học Kinh tế Quốc dân công bố kế hoạch đến năm 2028, tất cả các ngành có ít nhất 30% học phần được giảng dạy bằng tiếng Anh, kể cả chương trình chuẩn.

Trước xu hướng này, sinh viên cần chủ động nâng cao năng lực ngoại ngữ, đặc biệt là khả năng đọc tài liệu chuyên ngành, nghe giảng, thảo luận và trình bày kiến thức bằng tiếng Anh.

Việc tích lũy từ vựng chuyên môn, tiếp cận giáo trình quốc tế và rèn luyện kỹ năng thuyết trình sẽ giúp người học thích nghi tốt hơn với môi trường đào tạo mới.

Tuy nhiên, mở rộng giảng dạy bằng tiếng Anh cũng đặt ra yêu cầu về đội ngũ giảng viên, học liệu và phương pháp giảng dạy. Các trường cần có lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm sinh viên vừa tiếp thu tốt kiến thức chuyên môn, vừa nâng cao năng lực ngoại ngữ.

Nếu được triển khai hiệu quả, chủ trương này sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức quốc tế, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động và tạo điều kiện để sinh viên tham gia các chương trình học tập, nghiên cứu trong môi trường quốc tế.