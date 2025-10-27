(GLO)- Tại dự thảo Thông tư ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp (giấy) từ 75 ngày xuống còn 30 ngày; thời hạn cấp văn bằng, chứng chỉ số xuống còn 5 ngày, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.