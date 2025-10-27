Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp

(GLO)- Tại dự thảo Thông tư ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp (giấy) từ 75 ngày xuống còn 30 ngày; thời hạn cấp văn bằng, chứng chỉ số xuống còn 5 ngày, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.

Tin nhanh đầu ngày:

- Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp

- Bồi dưỡng kỹ năng thực hiện phóng sự phát thanh hiện đại cho phóng viên, biên tập viên

- Nhóm từ thiện Fly To Sky tặng 16.000 cây quế giống cho người dân Lào Cai

- Tạm giữ Giám đốc Chi nhánh cà phê Thành Khôi để điều tra về hành vi sản xuất cà phê giả

- Phát hiện thi thể người đàn ông trên sông Gò Bồi

09:51

Nhịp sống hôm nay: Chủ động ứng phó nguy cơ sạt lở, bão lũ cuối năm

13:54

Sống khỏe mỗi ngày: Những món ngon dễ chế biến từ rau lang cho bữa cơm gia đình

16:53

Thời tiết hôm nay:

Cảnh báo mưa lớn trên địa bàn tỉnh Gia Lai; đề phòng ngập úng, sạt lở đất, mưa giông kèm lốc, sét và gió mạnh

