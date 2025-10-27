Tin nhanh đầu ngày:
- Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp
- Bồi dưỡng kỹ năng thực hiện phóng sự phát thanh hiện đại cho phóng viên, biên tập viên
- Nhóm từ thiện Fly To Sky tặng 16.000 cây quế giống cho người dân Lào Cai
- Tạm giữ Giám đốc Chi nhánh cà phê Thành Khôi để điều tra về hành vi sản xuất cà phê giả
- Phát hiện thi thể người đàn ông trên sông Gò Bồi
Nhịp sống hôm nay: Chủ động ứng phó nguy cơ sạt lở, bão lũ cuối năm
Sống khỏe mỗi ngày: Những món ngon dễ chế biến từ rau lang cho bữa cơm gia đình
Thời tiết hôm nay:
Cảnh báo mưa lớn trên địa bàn tỉnh Gia Lai; đề phòng ngập úng, sạt lở đất, mưa giông kèm lốc, sét và gió mạnh