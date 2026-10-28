Biến đổi khí hậu: Kêu gọi hành động khẩn cấp để bảo vệ sức khỏe toàn cầu

(GLO)- Ngày 28-10, các tác giả báo cáo Lancet Countdown 2026 kêu gọi chính thức công nhận biến đổi khí hậu là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, trong bối cảnh tác động đối với sức khỏe gia tăng nhanh hơn tốc độ ứng phó.

Được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet trước thềm Hội nghị lần thứ 31 của các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31), báo cáo thường niên lần thứ 10 có sự tham gia của 146 nhà nghiên cứu.

Cháy rừng tại tỉnh Trung Kalimantan, Indonesia ngày 23-10. Ảnh: Reuters

Công trình theo dõi 54 chỉ số về mối liên hệ giữa khí hậu và sức khỏe, cho thấy những tiến bộ trong chuyển đổi năng lượng và bảo vệ sức khỏe vẫn chưa đủ bù đắp các tác hại ngày càng lớn.

Theo AFP, báo cáo ghi nhận khoảng 3 triệu ca tử vong liên quan đến nắng nóng trên toàn cầu trong giai đoạn 2016-2023, trong đó 68% được quy cho biến đổi khí hậu.

Riêng năm 2023, số ca tử vong liên quan đến nắng nóng lên mức kỷ lục 710.000 người, trong đó hơn 70% liên quan đến biến đổi khí hậu do hoạt động của con người gây ra.

Tác động còn thể hiện ở an ninh lương thực và sinh kế. Báo cáo cho thấy, nắng nóng và hạn hán khiến gần 128 triệu người nữa rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực trong năm 2024 so với mức trung bình giai đoạn 1981-2010.

Đến năm 2025, nắng nóng làm mất 573 tỷ giờ lao động tiềm năng, với lao động nông nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề.

Theo kết quả nghiên cứu được công bố, năng suất lao động suy giảm do nhiệt độ tăng đã gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ USD/năm cho kinh tế toàn cầu trong 3 năm qua. Tổn thất tại Đông Nam Á và châu Phi lần lượt tương đương 3,9% và 3,2% GDP, so với mức 0,2% tại châu Âu.

Trước thực trạng này, nhóm tác giả đề nghị xây dựng một công cụ mới của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), nhằm hỗ trợ phối hợp ứng phó toàn cầu, đồng thời đặt sức khỏe vào trung tâm các quyết định về mục tiêu giảm phát thải và tài chính khí hậu.

Báo cáo cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực. Đầu tư năng lượng sạch đạt 2.100 tỷ USD trong năm 2025, gấp đôi mức dành cho nhiên liệu hóa thạch.

Tuy nhiên, nhiên liệu hóa thạch vẫn chiếm 80% năng lượng toàn cầu. Nguồn tài trợ nghiên cứu y tế liên quan đến khí hậu đạt 316 triệu USD năm 2024, tăng khoảng 7 lần, nhưng 84% tập trung ở các nước giàu, trong khi các nước kém phát triển chịu tác động nặng nề.