Bắt tạm giam đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Ngày 6/11, tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan An ninh Điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Từ Văn Sinh (sinh năm 1995, trú tại xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện đối tượng Từ Văn Sinh tổ chức đường dây đưa người Việt Nam trốn đi Trung Quốc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 27/10, Phòng An ninh Điều tra và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp bắt giữ Từ Văn Sinh tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng khi đối tượng này đang tổ chức đưa hai người ở thành phố Chí Linh và huyện Cẩm Giàng lên Cao Bằng trốn sang Trung Quốc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Từ Văn Sinh từng đi xuất khẩu lao động tại Trung Quốc từ năm 2010 đến năm 2014. Trong thời gian làm việc tại Trung Quốc, Sinh có quen với một phụ nữ người Việt lấy chồng người Trung Quốc và sinh sống tại tỉnh Phúc Kiến.

Đầu năm 2023, Sinh trao đổi với người phụ nữ này và được hứa nếu giới thiệu người sang Phúc Kiến làm việc (với mức lương 5.000 Nhân dân tệ/tháng) sẽ hưởng hoa hồng là 100 Nhân dân tệ/người/tháng.

Sau đó, Sinh lên mạng tìm hiểu và liên hệ, móc nối với một đối tượng khác để đưa người sang Trung Quốc. Đối tượng này hướng dẫn Sinh là đưa người đến khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc tại tỉnh Cao Bằng sẽ bố trí người đón và đưa qua biên giới rồi đưa đến tỉnh Phúc Kiến, tổng kinh phí 8.000 Nhân dân tệ.

Sau khi thiết lập được các đầu mối, Sinh lập nickname trên Facebook là “Kết hôn Trung Việt” và sử dụng Zalo là “Hiu xklđ-visa” đăng tải quảng cáo trên hội, nhóm với nội dung “Tuyển người sang làm việc tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, nếu ao có nhu cầu thì liên hệ với Sinh để được tư vấn.”

Đến giữa tháng 10/2023 có hai người là N.T.D (trú tại thành phố Chí Linh) và H.Đ.T (trú tại huyện Cẩm Giàng) liên hệ với Sinh qua các tài khoản mạng xã hội trên để trao đổi về cách thức, lịch trình đi và công việc tại Phúc Kiến. Đến ngày 27/10, khi Sinh bố trí xe taxi đi đón hai người trên thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Cơ quan Công an khuyến cáo, ai là bị hại trong đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài do đối tượng Từ Văn Sinh thực hiện sớm đến cơ quan Công an nơi gần nhất trình báo,hoặc liên hệ qua số điện thoại 069.2829.520 của Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.