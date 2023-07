Bắt đại tá công an, luật sư, nhà báo… 'dỏm' lừa chạy việc chiếm đoạt 7 tỉ đồng

Đối tượng đại tá công an dỏm bị bắt giữ cùng nhiều tang vật như trang phục giả, còng số 8, súng giả và nhiều giấy tờ giả danh luật sư, nhà báo... để lừa chạy việc

Ngày 9-7, Công an TP Quảng Ngãi cho biết đã thực hiện lệnh bắt giữ Trần Văn Trí (47 tuổi, trú thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) về hành vi giả làm công an và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi kiểm tra hành chính cơ sở lưu trú H.R.V (địa chỉ tổ 7, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi) và phát hiện Trần Văn Trí đang thuê phòng 108 có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tại đây, công an phát hiện bên trong phòng có 2 bộ trang phục công an nhân dân gắn cấp bậc hàm đại tá, 1 còng số 8, 1 khẩu súng (súng giả) và nhiều giấy tờ, bằng cấp mang tên Trần Văn Trí.

Bên cạnh đó, cơ quan công an còn thu giữ một số con dao, găng tay, kính hiển vi, nhiều giấy tờ và một số con dấu giả đứng tên Trần Văn Trí cùng nhiều trang sức như đồng hồ, nhẫn vàng…

Làm việc với công an, ông Trí khai số trang phục Công an nhân dân này mua trên mạng xã hội. Các loại bằng cấp, giấy tờ mang theo đều là giả. Mục đích ông làm vậy là để tạo lòng tin với người dân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an tỉnh Quảng Ngãi còn thu giữ nhiều con dấu, giấy tờ giả với các nghề luật sư, nhà báo...

Ngoài ra, Trí còn khai nhận từng giả danh đại tá công an, có mối quan hệ rộng, hứa hẹn sẽ xin việc cho nhiều trường hợp tại Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu vào các cơ quan Đảng, Nhà nước. Qua đó, Trí đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 7 tỉ đồng.

Tại Quảng Ngãi, với thủ đoạn trên, Trí đã hẹn gặp và hứa với một người dân trên địa bàn TP Quảng Ngãi sẽ xin vào một cơ quan thuộc Bộ Công an ở khu vực phía Nam với mức giá 100 triệu đồng. Tuy nhiên, khi chưa thực hiện được ý định của mình, Trí đã sa lưới.

Hiện toàn bộ tang vật liên quan đã được Công an phường Trần Phú bàn giao cho Công an TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án) để tiếp tục điều tra, làm rõ.