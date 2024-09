Bắt 2 mẹ con hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Ngày 27/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Hồng Duyên (40 tuổi) và Bùi Thị Ánh Ngọc (66 tuổi, cùng ngụ khu phố Đông Hồ, phường Vĩnh Thanh, TP. Rạch giá, tỉnh Kiên Giang) về hành vi “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Theo cơ quan chức năng, từ cuối năm 2018, Duyên đã sử dụng mạng xã hội Facebook tìm hiểu, liên lạc với một số đối tượng là thành viên của tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” để được hướng dẫn tham gia.

Sau đó, Duyên đã xin tham gia và được chấp nhận, được cấp bí danh, bí số để liên lạc, hoạt động. Nhiệm vụ của Duyên là vận động, lôi kéo nhiều người dân tham gia vào tổ chức và tham gia chiến dịch “Trưng cầu dân ý” bầu Đào Minh Quân là tổng thống “Đệ tam Việt Nam Cộng hòa”.

Trong đó, Duyên đã lôi kéo mẹ ruột của mình là Bùi Thị Ánh Ngọc tham gia vào tổ chức. Cả hai tích cực đăng bài, chia sẻ trên mạng xã hội xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, xúc phạm lãnh tụ, phỉ báng chính quyền nhân dân.

Trước đó, lực lượng Công an đã mời Duyên làm việc, nhắc nhở, cảm hoá, giáo dục cũng như tạo cơ hội để đối tượng từ bỏ hoạt động nhưng Duyên vẫn ngoan cố và tiếp tục hoạt động.

Quá trình bắt, khám xét, cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị liên quan hành vi phạm tội của đối tượng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 22/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Châu (63 tuổi, ngụ phường An Bình, TP. Rạch Giá) để điều tra về hành vi “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

