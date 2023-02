Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai gặp mặt các cơ quan báo chí

Tại hội nghị, BHXH tỉnh đã thông tin đến các cơ quan báo chí những kết quả công tác đạt được trong năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023. Theo đó, đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 95.973 người tham gia BHXH, tăng 3,2% so với năm 2021, chiếm 17% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; có 68.124 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), tăng 4,2% so với năm 2021, chiếm 12% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên 1.265.000 người, tăng 79.261 người, tương ứng 6,7% so với năm 2021, tỷ lệ người dân tham gia BHYT năm 2022 đạt khoảng 87% dân số. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT chưa đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND tỉnh giao là 90% và Quyết định số 546/QĐ-TTg của Chính phủ giao là 92%.

Trong năm 2022, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 2.566,1 tỷ đồng, tăng 0,2% so với năm 2021. Ngành BHXH tỉnh đã thực hiện chi trả các chế độ trên 3.017 tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm trước.

Năm 2023, ngành BHXH tỉnh phấn đấu tỷ lệ bao phủ BHYT chiếm 92,75% dân số toàn tỉnh. Dự kiến tổng thu 2.766 tỷ đồng và tổng chi 3.475 tỷ đồng (trong đó, chi BHXH 2.500 tỷ đồng và BHYT 975 tỷ đồng). Ngoài ra, ngành BHXH tỉnh phấn đấu đến năm 2023, tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với doanh nghiệp dưới 49 giờ, nâng chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức trên 85%.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Lực-Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Xác định tầm quan trọng của công tác thông tin, truyền thông nên những năm qua, BHXH tỉnh thường xuyên phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Giám đốc BHXH tỉnh ghi nhận đóng góp của các cơ quan báo chí trong việc phối hợp tuyên truyền góp phần đưa các chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian đến, ngành BHXH tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, qua đó không chỉ thông tin các kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn mà còn thông tin kịp thời các cơ chế, chính sách mới trong thực hiện công tác BHXH, BHYT.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đã có một số ý kiến, đề xuất trong công tác phối hợp tuyên truyền. Các ý kiến, đề xuất trên đều được lãnh đạo BHXH tỉnh, các phòng chuyên môn phúc đáp cụ thể.