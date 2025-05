Báo Gia Lai đạt 4 giải tại Giải báo chí khu vực Tây Nguyên lần thứ II năm 2025

Dự lễ trao giải, về phía Hội Nhà báo Việt Nam có Nhà báo Trần Trọng Dũng-Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Giải Báo chí Tây Nguyên; ông Phan Toàn Thắng-Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chánh văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải.

Về phía lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng có ông K'Mák-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng; Đỗ Thị Quế Phương-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; đại diện lãnh đạo các Hội Nhà báo, báo, đài khu vực Tây Nguyên; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện các đơn vị tài trợ cùng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

Ban tổ chức Giải báo chí khu vực Tây Nguyên lần thứ II đã nhận được 180 tác phẩm dự giải với 4 loại hình báo chí của nhà báo, phóng viên, hội viên, phóng viên thường trú đang công tác tại Hội nhà báo, các cơ quan báo chí 5 tỉnh Tây Nguyên gồm: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

Hội đồng Sơ khảo xét chọn 80 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng chung khảo. Kết quả, Hội đồng chung khảo đã lựa chọn 22 tác phẩm đạt giải gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Trong đó, Báo Gia Lai vinh dự đạt 4 giải, cụ thể: Tác phẩm loạt bài 5 kỳ "Xanh lại chiến trường Tây Nguyên" của nhóm tác giả Nguyễn Vĩnh Hoàng, Nguyễn Quang Tấn, Rcom H’Tuyết đạt giải nhì thể loại Báo in-Báo điện tử.

Loạt bài 5 kỳ "Xanh lại chiến trường Tây Nguyên" của Báo Gia Lai đạt giải nhì thể loại báo in-báo điện tử. Ảnh: Đức Phương

Ở thể loại phát thanh-truyền hình, Báo Gia Lai có 3 tác phẩm đạt giải, cụ thể: tác phẩm “MV Thu cà và những bạn trẻ muốn vươn xa” của nhóm tác giả Nguyễn Hữu Hòa Giang, Trần Trần Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Hải Hà, Nguyễn Võ Tùng Lâm đạt giải nhất; tác phẩm phóng sự truyền hình “Sự thật sau những chuyến vượt biên” của nhóm tác giả Phạm Hồng Sơn, Trần Thị Thúy Trinh, Nông Văn Hoà, Đoàn Ngọc Bình đạt giải ba; tác phẩm phóng sự phát thanh 3 kỳ “Hối hận muộn màng” của tác giả Đoàn Ngọc Bình đạt giải khuyến khích.

Tác phẩm MV "thu cà" và những đứa trẻ muốn vươn xa đạt giải nhất thể loại phát thanh-truyền hình. Ảnh: Đức Phương

Theo đánh giá của Ban tổ chức, Ban giám khảo, năm nay, các tác phẩm báo điện tử đã thể hiện rõ dấu ấn chuyển đổi số ở các cơ quan báo chí cũng như trong quá trình tác nghiệp của nhà báo. Với lợi thế đa phương tiện, tác phẩm báo điện tử và trên nền tảng số phản ánh sinh động hơn hẳn so với báo in và chỉ nhường chỗ cho báo in ở các thể loại bình luận, nghị luận.

Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên trao giải cho các nhóm tác giả đạt giải ba thể loại Báo in-Báo điện tử. Ảnh: Quang Tấn

Bên cạnh đó, các tác phẩm đạt Giải Báo chí Tây Nguyên năm nay đã đại diện cho sự đổi mới và phát triển của báo chí khu vực; thể hiện sự đóng góp tích cực của các nhà báo trong việc phản ánh và định hướng dư luận xã hội, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan báo chí trong khu vực.

Nhân dịp này, Báo Người Lao Động trao tặng 25 suất học bổng hỗ trợ học sinh nghèo TP. Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) và Hội An toàn giao thông Việt Nam trao tặng 100 nón bảo hiểm cho các tác giả đạt giải.