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Thế giới

Bản đồ Equal Earth làm thay đổi cách nhìn về quy mô châu Phi

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTXVN/Báo Tin tức, TNO, Reuters)

(GLO)- Ngày 4-9, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết, khuyến khích sử dụng các phép chiếu bản đồ thể hiện chính xác hơn diện tích tương đối của các châu lục, trong đó thúc đẩy phép chiếu Equal Earth, qua đó cho thấy rõ hơn quy mô thực tế của châu Phi.

Nghị quyết do Togo chủ trì đề xuất, với sự ủng hộ của các nước châu Phi, được thông qua với 164 phiếu thuận, 1 phiếu chống và 6 phiếu trắng. Hoa Kỳ là nước duy nhất bỏ phiếu chống.

Văn bản không mang tính ràng buộc pháp lý và không cấm sử dụng phép chiếu Mercator.

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Bản đồ thế giới mới dựa trên phép chiếu Equal Earth. Ảnh: Equal Earth

Theo Reuters, động thái này nhằm thúc đẩy việc thể hiện thế giới chính xác hơn về mặt diện tích, trong bối cảnh phép chiếu Mercator được sử dụng rộng rãi từ thế kỷ XVI có xu hướng làm các khu vực càng xa Xích đạo càng có vẻ lớn hơn so với diện tích thực.

Điểm khác biệt nằm ở cách biểu diễn bề mặt cong của Trái Đất trên một mặt phẳng. Phép chiếu Mercator, do nhà bản đồ học Gerardus Mercator xây dựng năm 1569, có ưu điểm trong việc thể hiện phương hướng và từng được sử dụng rộng rãi cho mục đích hàng hải. Tuy nhiên, phép chiếu này làm biến dạng diện tích, đặc biệt ở các khu vực gần hai cực.

Vì vậy, trên bản đồ Mercator, Greenland có thể trông gần tương đương châu Phi. Trong thực tế, diện tích châu Phi lớn khoảng 14 lần Greenland.

Khi sử dụng phép chiếu Equal Earth, tỷ lệ diện tích giữa các châu lục được thể hiện sát với thực tế hơn, khiến châu Phi hiện lên lớn hơn đáng kể so với hình ảnh quen thuộc trên nhiều bản đồ Mercator.

Equal Earth là phép chiếu bản đồ bảo toàn diện tích được phát triển và công bố năm 2018. Mục tiêu của phép chiếu này là duy trì tỷ lệ diện tích tương đối giữa các khu vực trên Trái Đất khi chuyển từ bề mặt hình cầu sang mặt phẳng. Đổi lại, hình dạng của các khu vực có thể bị biến dạng ở những mức độ nhất định.

Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc xác định: Equal Earth là một lựa chọn phù hợp để cải thiện độ chính xác trong việc thể hiện diện tích các khối đất liền trên bản đồ thế giới.

Nghị quyết hướng tới việc khuyến khích các chính phủ, cơ sở giáo dục, tổ chức quốc tế và các đơn vị cung cấp bản đồ cân nhắc những phép chiếu phù hợp hơn khi mục đích là so sánh diện tích.

Tuy nhiên, việc này không đồng nghĩa với việc Mercator bị loại bỏ. Nghị quyết không yêu cầu các quốc gia chấm dứt sử dụng Mercator, đặc biệt đối với những lĩnh vực mà đặc tính về phương hướng của phép chiếu này vẫn có giá trị, như hàng hải và hàng không.

Với Equal Earth, châu Phi và các khu vực gần Xích đạo được thể hiện với tỷ lệ diện tích sát thực tế hơn, trong khi những vùng có vĩ độ cao không còn bị phóng đại về diện tích như trên phép chiếu Mercator.

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