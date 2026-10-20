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Thế giới

Australia điều tra vụ ô tô đâm nữ nghị sĩ, Thủ tướng nhận định nghi phạm có chủ ý

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo NDO, SBS, AP)

(GLO)-  Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho rằng vụ ô tô đâm nữ nghị sĩ Helen Haines bên ngoài văn phòng tại bang Victoria là hành động có chủ ý. Hiện, cơ quan chức năng điều tra động cơ, trong khi nạn nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch sau phẫu thuật.

Vụ ô tô đâm nữ nghị sĩ Helen Haines xảy ra vào khoảng 15 giờ 35 phút ngày 19-10 (giờ địa phương) tại thành phố Wangaratta, phía đông bắc Melbourne.

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Chân dung nghị sĩ Helen Haines. Ảnh: Helenhaines.org

Bà Haines, 65 tuổi, là nghị sĩ độc lập đại diện khu vực bầu cử Indi (bang Victoria) từ năm 2019. Bà bị một ô tô Toyota Land Cruiser đâm bên ngoài văn phòng đại diện khu vực bầu cử. Nữ nghị sĩ bị thương nặng và sau đó được trực thăng đưa tới Bệnh viện Alfred ở Melbourne.

Theo thông tin được công bố sáng 20-10, bà đã được phẫu thuật ngay trong đêm và tiếp tục phải điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Một người đàn ông 43 tuổi điều khiển phương tiện đã bị người dân khống chế tại hiện trường trước khi cảnh sát tiếp nhận vụ việc. Cảnh sát cho biết đã tìm thấy một con dao trong xe của nghi phạm.

Phát biểu với truyền thông, Thủ tướng Albanese nhận định những tình tiết ban đầu cho thấy đây là hành vi có chủ ý. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh chưa thể xác định động cơ và cần để các cơ quan chức năng tiến hành điều tra dựa trên chứng cứ, tránh suy đoán.

Cảnh sát bang Victoria phối hợp với Cảnh sát liên bang Australia, Cơ quan Tình báo An ninh Australia (ASIO) và lực lượng chống khủng bố điều tra vụ việc.

Đại diện cảnh sát Ashley Mason cho biết cơ quan chức năng đang xem xét đây là vụ việc riêng lẻ, đồng thời chưa có thông tin cho thấy có mối đe dọa tiếp theo đối với cộng đồng.

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