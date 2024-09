Chiều 10-9, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị đánh giá công tác phòng-chống thiên tai năm 2023 và định hướng triển khai nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn thị xã.

Thị xã An Khê có 11 xã, phường đã thành lập Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) với 265 thành viên. Tất cả các xã, phường đã thành lập Đội xung kích PCTT với 440 người.

Mùa mưa bão ở thị xã An Khê thường diễn ra vào những tháng cuối năm. Nhờ làm tốt công tác PCTT và TKCN, năm 2023, thị xã không có thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra. Từ năm 2023 đến nay, thị xã đã đầu tư hơn 4,8 tỷ đồng để tu sửa, bảo dưỡng, gia cố một số công trình ao, hồ, bàu đập trên địa bàn nhằm hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các vấn đề liên quan đến việc cung cấp điện trong mùa mưa bão; cắt tỉa cây xanh đô thị; nạo vét mương thoát nước nội thị; tình hình người dân kéo điện ra khu sản xuất nguy cơ mất an toàn cao trong mùa mưa bão; tập huấn, trang bị, dụng cụ, phương tiện cho Đội xung kích PCTT các xã, phường; tập huấn kỹ thuật bơi lội cho các thành viên Đội xung kích PCTT; trang bị xe chuyên dụng cắt tỉa cây xanh, xuồng cứu hộ để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ PCTT và TKCN trên địa bàn hiệu quả hơn…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê Đặng Quốc Hoài Huy yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động rà soát lại kịch bản ứng phó thiên tai, sự cố, tìm kiếm cứu nạn; tổ chức giám sát, kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị PCTT, cứu hộ, cứu nạn trước mùa mưa lũ và trước khi xảy ra bão, lũ; xác định trọng điểm xung yếu, kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế, giảm thiểu nguy cơ rủi ro trước mùa mưa lũ; chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa và kiểm soát rủi ro thiên tai với phương châm “phòng là chính", kịp thời kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp xã và Đội xung kích PCTT tại địa phương.

Yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN thị xã thường xuyên xuống địa bàn được phân công phụ trách để kiểm tra, đôn đốc công tác phòng-chống, ứng phó thiên tai trên địa bàn, tuyệt đối không để thiệt hại về người, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhà nước và Nhân dân.