An Khê: Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

(GLO)- Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023), các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đều tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu, tăng cường khối đại đoàn kết, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng giàu đẹp.

Rộn ràng Ngày hội khu dân cư

Thôn An Điền Bắc (xã Cửu An) có 353 hộ với 1.254 khẩu được chia làm 6 cụm dân cư. Ngày 13-11, thôn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại nhà văn hóa, thu hút đông đảo người dân tham dự. Dù năm nay 86 tuổi, nhưng ông Nguyễn Tráng Kiện vẫn chống gậy đến dự ngày hội. Ông cho biết: Như những năm trước, ngày hội năm nay được thôn tổ chức chu đáo cả phần lễ và phần hội. Tại ngày hội, mọi người cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 93 năm của MTTQ Việt Nam; nghe báo cáo kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, công tác phát triển kinh tế-xã hội, biểu dương những gia đình văn hóa tiêu biểu, tổ chức giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể thao… “Những năm qua, chính quyền địa phương tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; người dân thi đua lao động sản xuất, hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động. Nhờ đó, diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay, đời sống tinh thần của người dân từng bước được nâng cao. Đến nay, thôn chỉ còn 4 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo”-ông Kiện phấn khởi nói.

Trong không khí rộn ràng, vui tươi, đông đảo người dân làng Nhoi (xã Tú An) cũng đã có mặt tại nhà rông từ sớm để tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Chị Đinh Thị Na hồ hởi chia sẻ: “Năm nay, làng vinh dự được đồng chí Huỳnh Minh Thiện-Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã về chung vui. Cũng như mọi năm, kết thúc phần lễ, làng tổ chức các trò chơi dân gian như: nhảy bao bố, chạy cà kheo, bắn nỏ, đẩy gậy. Tối đến, chúng tôi quây quần bên ánh lửa bập bùng, hòa mình trong âm thanh cồng chiêng, tay trong tay tạo thành vòng xoang nối dài thêm niềm vui. Tôi thấy ngày hội thật ý nghĩa, không chỉ xây dựng tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư mà còn góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc”.

Theo ông Đinh Cheo-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Nhoi: Làng hiện có 53 hộ người Bahnar. Trong năm 2023, cán bộ và bà con dân làng thực hiện tốt hương ước, quy ước; giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa”; 43 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Nhiều năm nay, làng duy trì 1 đội văn nghệ, 1 đội bóng đá nam, 2 đội bóng chuyền nam-nữ, 1 đội kéo co, 1 đội cồng chiêng. Chị em phụ nữ phát huy nghề dệt truyền thống; các nghệ nhân đan lát, tạc tượng tích cực truyền nghề lại cho con cháu. Trong lao động sản xuất, bà con thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 34 triệu đồng/năm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. “Tại ngày hội, bà con đồng lòng hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước năm 2024, chung tay xây dựng làng nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao”-ông Cheo thông tin.

Những ngày này, các tổ dân phố trên địa bàn thị xã An Khê tưng bừng tổ chức ngày hội tại khu dân cư. Ông Trần Bình Trinh-Tổ trưởng tổ 7 (phường An Phú) cho hay: Ngày 12-11, tổ dân phố tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Ban Nhân dân tích cực phối hợp với Ban Công tác Mặt trận tổ 7 xây dựng kế hoạch, chuẩn bị báo cáo để tổ chức ngày hội chu đáo.

Thắt chặt tình đoàn kết các dân tộc

Thị xã An Khê hiện có 60 thôn, làng, tổ dân phố. Từ ngày 5 đến 18-11, lần lượt các thôn, làng, tổ dân phố tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư. Theo ông Huỳnh Minh Thiện-Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã: Công tác tổ chức ngày hội được cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, trong đó ban công tác Mặt trận khu dân cư là nòng cốt quan tâm triển khai sâu rộng đến từng thôn, làng, tổ dân phố, hộ gia đình, được đông đảo tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Những năm qua, các nội dung triển khai tại ngày hội đã góp phần xây dựng lối sống mới, giảm các tệ nạn, danh hiệu văn hóa hàng năm đều tăng, xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong học tập, công tác, lao động sản xuất, các phong trào giúp nhau giảm nghèo; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai rộng khắp; tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh trong xã hội được duy trì, phát triển; khơi dậy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc như: “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”... Chính vì vậy, nhiều năm qua, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nét đẹp văn hóa, có ý nghĩa trong đời sống cộng đồng dân cư, là dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu, đoàn kết cùng nhau xây dựng khu dân cư ngày càng ấm no, hạnh phúc.

“Để Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra hiệu quả, ý nghĩa hơn, thời gian tới, ban công tác Mặt trận, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố cần phát huy vai trò hơn nữa công tác phối hợp tổ chức. Các khu dân cư không ngừng đổi mới, sáng tạo tổ chức ngày hội để thu hút người dân tham gia; giảm thời gian phần lễ, dành nhiều thời gian cho phần hội với các tiểu phẩm văn hóa, văn nghệ, hội thi, trưng bày, mua bán các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực để tổ chức ngày hội đạt kết quả cao hơn, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, không ngừng thúc đẩy kinh tế-xã hội thị xã ngày càng phát triển”-ông Thiện nhấn mạnh.